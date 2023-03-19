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Минувшая суббота стала девятым днем ​​без серьезных ДТП в Эстонии в этом году

BNS
Минувшая суббота стала девятым днем ​​без серьезных ДТП в Эстонии в этом году
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Вчера в Эстонии не произошло ни одного серьезного ДТП.
Вчера в Эстонии не произошло ни одного серьезного ДТП. Фото: Sander Ilvest

В каждом году есть двадцать с лишним дней, в которые не происходит серьезных дорожно-транспортных происшествий. Первый такой день в этом году был 2 января.

Второй спокойный день был 8 января, третий - 22 января, четвертый - 6 февраля, пятый - 7 февраля, шестой - 16 февраля, седьмой - 24 февраля и восьмой - 27 февраля.

В 2022 году в Эстонии произошло 1699 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1919 человек и погибло 50 человек.

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