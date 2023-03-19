В каждом году есть двадцать с лишним дней, в которые не происходит серьезных дорожно-транспортных происшествий. Первый такой день в этом году был 2 января.
Минувшая суббота стала девятым днем без серьезных ДТП в Эстонии в этом году
Минувшая суббота стала девятым днем без серьезных ДТП в Эстонии в этом году
Второй спокойный день был 8 января, третий - 22 января, четвертый - 6 февраля, пятый - 7 февраля, шестой - 16 февраля, седьмой - 24 февраля и восьмой - 27 февраля.
В 2022 году в Эстонии произошло 1699 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1919 человек и погибло 50 человек.