Суд частично признал правоту EKRE в споре о коронавирусных ограничениях

Суд постановил, что распоряжение правительства было неправомерным в том, что предпосылкой участия в мероприятиях считались вакцинация и наличие коронавирусного сертификата. Суд также удовлетворил часть жалобы, касающуюся требования носить маску или прикрывать рот и нос.

Суд постановил, что соразмерность ограничений не была оценена на практике, важные факторы были проигнорированы или были приняты во внимание неуместные соображения. Суд также отметил, что ответчик проявил произвол при введении ограничений и у него не было достаточных оснований для принуждения к вакцинации.

В сентябре 2021 года члены фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) обратились в административный суд с ходатайством об отмене распоряжений правительства, касающихся коронавируса.

По мнению EKRE, ограничения нарушают ряд важных положений Конституции и называет незаконными требования, которые должны согласно этим распоряжениям выполнять люди и предприятия.

По словам членов фракции EKRE, незаконным является постановление правительства за номером 305, поскольку оно находится в противоречии с несколькими статьями Конституции, с законом о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) и с различными положениями закона об охране правопорядка.