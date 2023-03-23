Нарва нередко привлекает к себе внимание всей Эстонии по таким поводам, которые жителей самого приграничного города не особенно радуют. Тем ценнее ситуации, в которых Нарву замечают за ее пределами с связи с событиями, вокруг которых создается исключительно позитивный эмоциональный фон. Очень значительная доля таких событий связана с нарвской культурной жизнью и с занятыми в ней людьми, пишет художественный руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура.
АНАТОЛИЙ ЩУРА ⟩ Темпы культурного развития Нарвы зависят и от решений, принимаемых в Таллинне
Помню, что когда в 1992 году я въезжал в Эстонию из России на постоянное проживание, пограничники многозначительно крутили пальцем у виска: мол, куда ты, отсюда все бегут! Но судьбе было угодно, чтобы именно в Эстонии и именно в Нарве я нашел дело своей жизни. Создавая c единомышленниками оркестр во вдохновляющей атмосфере тех лет, я вряд ли мог предположить, что спустя три десятилетия мы будем ощущать себя в Нарве как в «горячей точке» Эстонии и что городу будет уделяться внимание, подобающее скорее столицам.
Не любое внимание к Нарве оказывается приятным
К этому можно отнести обсуждение политических баталий, экономической ситуации в городе, культурных событий, танка, Ленина и многого другого. Результатом такой непрестанной полемики становится то, что имидж Нарвы колеблется подобно маятнику.
Мне не очень приятно ощущать на себе такое внимание, и я думаю, что то же самое про себя могут сказать и очень многие жители Нарвы. Ведь Нарва для ее жителей - это еще и город, где строится их личная жизнь. Для многих людей с этим местом связано их рождение, обучение, взросление.
Для нарвитян Нарва - это город, в котором живут их родные, близкие и друзья. В этом городе они работают, здесь появляются новые семьи, рождаются дети, и именно благодаря всей этой как будто бы незаметной обыденной действительности, наша Нарва живет.
Да, именно, она живет! Чтобы понять это, необходимо сердцем изучить наш город, уловить его пульс, почувствовать его энергетику, услышать интонацию настроений, как позитивных, так и негативных; все это очень важно, чтобы сложилось объективное представление о Нарве.
Нарвский симфонический оркестр стал настоящей гордостью города
Конечно, как руководитель творческого коллектива, я лучше всего чувствую ситуацию в сфере культуры. Хочу заметить, что осенью 2024 года Нарвский симфонический оркестр будет отмечать свой тридцатилетний юбилей. Это особенно важно для тех музыкантов, которые работают в оркестре со дня основания, но также очень важно и для всех тех людей, кто все эти годы прилагал и прилагает колоссальные усилия для развития оркестра.
Работа художественных коллективов невозможна без постоянного и кропотливого совершенствования. Каждая программа - это новый вызов и творческий рост, а значит, и новое испытание для музыкантов. И мы с гордостью можем сказать, что за тридцать лет выступлений в Нарве мы ни разу не играли перед пустым залом, как и ни разу не покидали сцену без щедрых и благодарных аплодисментов нарвской публики.
Интеграция, традиционно являющаяся в Эстонии болезненной и «горячей» темой, для нашего оркестра все эти годы была естественным и живым процессом. Еще в далеком 1998 году оркестром совместно с Государственным академическим мужским хором был впервые исполнен и записан на компакт-диск «Реквием» Урмаса Сисаска, посвященный 80-летию Освободительной войны в Эстонии.
В декабре 2002 года в рамках проекта Международной музыкальной академии с участием эстонских, российских и немецких музыкантов, приуроченного к 70-летию Яана Ряэтса, Нарвский симфонический оркестр представил в нескольких городах Эстонии программу из сочинений этого выдающегося эстонского композитора.
Цеховое братство - вот что является нашим «мотором», и на приглашение выступить в Нарве с нашим оркестром откликались студенты и преподаватели Эстонской музыкальной академии, солисты Национальной оперы «Эстония» и Национального симфонического оркестра. В последние годы оркестр с энтузиазмом включился в проект Narva Ooperipäevad.
Классические программы не мешают постоянным смелым экспериментам
Хотелось бы добавить, что наряду с подготовкой и исполнением классических программ, мы очень много экспериментируем. Вместе с известной эстонской группой LedR мы объехали Эстонию, исполняя музыку легендарной британской группы Led Zeppelin. Также был записан компакт-диск с этой программой.
Неоднократно исполнялась программа совместно с Владимиром Чердаковым и нарвской группой AveNue, также у нас были проекты с джазовыми звездами из Латвии, Эстонии и России. В составе ансамбля с нашим оркестром выступал легендарный солист группы Nazareth Дэн Маккаферти, а также другие мировые рок-звезды.
Все вышеперечисленное - это лишь небольшая частица того, что делает оркестр в культурном пространстве Нарвы и региона. И деятельность эта большей частью держится на некотором музыкантском фанатизме и патриотизме. Финансовая основа оркестра достаточно скромная, и нам всем приходится прилагать большие усилия, чтобы такое культурное явление существовало в Нарве.
Для меня жизненно важно, чтобы в нашем городе и регионе было как можно больше событий высокого профессионального уровня в области симфонической и камерной музыки. Однако достигать этого непросто. Серьезное искусство никогда не приносило доход и всегда являлось и является дотационным явлением.
Культурную жизнь Нарвы нужно поддерживать не только на словах, но и на деле
Чтобы наш город и наш регион не отставали в культурном развитии от остальной Эстонии, должно многое измениться. Это зависит не только от властей города и региона, но и от государственных структур.
Я искренне благодарен руководству нашего города, Министерству культуры Эстонии и фондам культуры, которые все эти годы оказывают поддержку оркестру и его проектам. Но время сегодня меняется стремительно, потребности людей растут и выживать в такой ситуации коллективу непросто.
Полагаю, крайне важно от слов любви и заботы о Нарве и регионе чаще переходить к делу. Проблем в регионе невероятно много и их необходимо не только обсуждать, но и решать.