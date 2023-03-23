АНАТОЛИЙ ЩУРА ⟩ Темпы культурного развития Нарвы зависят и от решений, принимающихся в Таллинне

Помню, что когда в 1992 году я въезжал в Эстонию из России на постоянное проживание, пограничники многозначительно крутили пальцем у виска: мол, куда ты, отсюда все бегут! Но судьбе было угодно, чтобы именно в Эстонии и именно в Нарве я нашел дело своей жизни. Создавая c единомышленниками оркестр во вдохновляющей атмосфере тех лет, я вряд ли мог предположить, что спустя три десятилетия мы будем ощущать себя в Нарве как в «горячей точке» Эстонии и что городу будет уделяться внимание, подобающее скорее столицам.

Не любое внимание к Нарве оказывается приятным

К этому можно отнести обсуждение политических баталий, экономической ситуации в городе, культурных событий, танка, Ленина и многого другого. Результатом такой непрестанной полемики становится то, что имидж Нарвы колеблется подобно маятнику.

Мне не очень приятно ощущать на себе такое внимание, и я думаю, что то же самое про себя могут сказать и очень многие жители Нарвы. Ведь Нарва для ее жителей - это еще и город, где строится их личная жизнь. Для многих людей с этим местом связано их рождение, обучение, взросление.