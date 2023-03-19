Компьютерных преступлений стало меньше, но опасность по-прежнему высока

Что касается компьютерных преступлений, то в прошлом году преобладали фишинговые звонки и сообщения, а также взлом учетных записей социальных сетей и электронной почты. Мошенничества со схемами BEC (Business Email Compromise) или деловыми письмами стало меньше, чем раньше, однако отправка мошеннических сообщений стала распространяться немного больше, сказала руководитель аналитического отдела Министерства юстиции Мари-Лийс Сёэт.

Взлом учетных записей социальных сетей и электронной почты в прошлом году был довольно частым явлением, что составило значительную часть компьютерных преступлений. Типичным случаем был захват учетной записи Facebook или электронной почты, к которой владелец больше не мог получить доступ. В среднем жертве таких нарушений было 33 года.

Компьютерные мошенничества также были очень распространены, 30 процентов из них были мошенническими звонками и сообщениями. Типичный мошенник представился сотрудником банка, сотрудником службы безопасности Google или сотрудником полиции и предупредил, что в аккаунте жертвы происходят подозрительные действия, для предотвращения которых необходимо ввести PIN-коды.

По словам эксперта по кибербезопасности отдела обработки кибер-инцидентов Департамента государственной инфосистемы (RIA) Вейкко Раазуке, захват аккаунта является одной из основных причин, по которым к RIA обращаются за помощью. Поэтому всегда стоит быть осторожным и скептически относиться к действиям на компьютере или смарт-устройстве.

«Не открывайте подозрительные ссылки и файлы. Если пользователь веб-сайта или социальной сети внезапно начинает запрашивать вашу информацию, остановитесь и подумайте, почему они спрашивают. Если кто-то подходит к вам на улице и начинает спрашивать ваш домашний адрес, номер телефона и данные банковской карты, мы же не разглашаем эти данные. Тот же принцип должен соблюдаться и в Интернете», – сказал эксперт RIA по кибербезопасности Вейкко Раазуке. Он добавил, что многоуровневая аутентификация помогает защитить учетные записи в социальных сетях: «В этом случае имени пользователя и пароля недостаточно, чтобы получить доступ к вашей учетной записи, вам также нужен код подтверждения, который есть только у вас».

О любом взломе онлайн-аккаунтов, фишинговых электронных письмах и прочем следует всегда сообщать по адресу электронной почты cert@cert.ee. RIA также призывает вас использовать на своем смартфоне решение, которое защищает смарт-устройства от вредоносных веб-ссылок и вредоносных программ. Приложение под названием DNS доступно, в частности, в AppStore, а дополнительную информацию о нем можно найти на веб-сайте RIA.

Если не считать мошенничества с компьютерами, не менее 6 процентов преступников, совершивших компьютерные преступления, были детьми. Как правило, их действия сводились к взлому аккаунтов учебной среды или e-kool и размещению там публикаций под чужими аккаунтами. «Например, посты и приглашения из аккаунтов учителей были сделаны в шутку. Всего было зарегистрировано 19 взломов аккаунтов учебной среды и e-kool, что значительно больше, чем когда-либо прежде», – заявила руководитель аналитического отдела Министерства юстиции Мари-Лийс Сёэт.

В среднем жертвами компьютерных преступлений становились 36-летние женщины. 71 процент жертв мошеннических звонков были русскоязычными, 56 процентов жертв мошеннических сообщений были эстоноязычными. 18 процентов жертв компьютерных преступлений были предприятиями.

Среди так называемых обычных мошенничеств чуть больше половины составили те, которые были совершены с использованием компьютера, но в статистике компьютерных преступлений они не отражаются. Всего в прошлом году было зарегистрировано 2576 мошенничеств и компьютерных мошенничеств, и, по оценкам, почти 2000 из них могли быть совершены с использованием компьютера.