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Алкоголики доставляют эстонским врачам больше хлопот, чем наркозависимые

Йенс Раавик
, журналист
Алкоголики доставляют эстонским врачам больше хлопот, чем наркозависимые
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Алкоголь. Иллюстративное фото.
Алкоголь. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

Последний анализ сточных вод, проведенный по заказу Министерства юстиции, показывает, что марихуана по-прежнему является самым популярным наркотиком в Тарту. Также жители Тарту предпочитают MDMA - этого вещества в сточных водах Тарту больше, чем в остальных городах Эстонии. Однако больше всего хлопот врачам клиники Тартуского университета приносит алкоголь, который гораздо более доступен, чем остальные виды ядов.

Согласно результатам последнего анализа сточных вод, самым распространенным наркотиком в Тарту является марихуана, за которой следует амфетамин. В течение наблюдаемого периода МДМА, также известный как экстази, потреблялся в Тарту больше всего - за ним следуют Силламяэ, Таллинн, Маарду и Пайде, при этом показатели Тарту вдвое превышали показатели столицы.

Однако, по словам доктора-преподавателя Клиникума Тартуского университета Каареля Уба, алкоголь и рискованное поведение, вызванное алкоголем, вызывают наибольшую нагрузку в отделении экстренной медицинской помощи клиники.

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