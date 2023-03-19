Последний анализ сточных вод, проведенный по заказу Министерства юстиции, показывает, что марихуана по-прежнему является самым популярным наркотиком в Тарту. Также жители Тарту предпочитают MDMA - этого вещества в сточных водах Тарту больше, чем в остальных городах Эстонии. Однако больше всего хлопот врачам клиники Тартуского университета приносит алкоголь, который гораздо более доступен, чем остальные виды ядов.
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Алкоголики доставляют эстонским врачам больше хлопот, чем наркозависимые
Алкоголики доставляют эстонским врачам больше хлопот, чем наркозависимые
Согласно результатам последнего анализа сточных вод, самым распространенным наркотиком в Тарту является марихуана, за которой следует амфетамин. В течение наблюдаемого периода МДМА, также известный как экстази, потреблялся в Тарту больше всего - за ним следуют Силламяэ, Таллинн, Маарду и Пайде, при этом показатели Тарту вдвое превышали показатели столицы.
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