Успешное выступление на выборах в Рийгикогу тех кандидатов в Ида-Вирумаа, что ассоциируются с противодействием госполитике, свидетельствует, что в этом регионе переход на эстоноязычное образование столкнется с большими трудностями. Но трудности не делают этот переход невозможным: скорее, они должны мотивировать государство, местные самоуправления и школы к более эффективному сотрудничеству, пишет директор Нарвской Эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар.
ИРЕНЕ КЯОСААР ⟩ Переход на эстоноязычное образование будет в Ида-Вирумаа трудным, но альтернативы ему нет
О переходе на эстоноязычное образование мы говорим с 90-х годов. Специалисты в области образования давно отмечают, что сохранение двух разных школьных систем приводит к ухудшению положения выпускников русскоязычных школ при их дальнейшем образовательном и социальном выборе, а в долгосрочной перспективе влечет раскол общества.
Вопрос перехода был в основном политическим. Школы тоже не прикладывали особых усилий, так как не было уверенности в том, что политический консенсус будет когда-то достигнут и закон будет принят. Это также является основной причиной того, что большое количество русскоязычных школ находятся в ситуации, когда после 30-летнего пути они снова оказались в его начале.
Пусть нет консенсуса, но есть закон, который нужно исполнять
Поскольку достичь стопроцентного консенсуса в обществе по такому эмоциональному вопросу невозможно, очень важно, что наконец-то достигнута договоренность на уровне закона, и теперь необходимо действовать в соответствии с этим законом и оставить позади бесконечные споры.
Эта проблема затрагивает Ида-Вирумаа (наряду с Харьюмаа) сильнее, чем другие регионы. Давайте еще раз посмотрим на результаты недавно завершившихся выборов. В Ида-Вирумаа более 8000 граждан Эстонии проголосовали за Михаила Стальнухина или Айво Петерсона, которые так или иначе отмечены ореолом противников государственной политики, в том числе и перехода на эстоноязычное предметное обучение.
Добавим сюда 7621 голос за Центристскую партию, для которой противодействие обучению на эстонском языке всегда было важным посылом. Таким образом, можно предположить, что в общей сложности 56,2% пришедших голосовать в Ида-Вирумаа людей скорее выступают за сохранение русскоязычного образования.
Жители Ида-Вирумаа на этот раз продемонстрировали неплохую явку на выборах. Пусть процентные показатели явки по-прежнему ниже, чем в других регионах, но по сравнению с прежними здешними показателями нынешний - 53,1% - выглядит совсем неплохо. При этом почти 47% граждан не ходили голосовать, и среди них наверняка есть те, кто не ходил голосовать в знак протеста. В свою очередь, среди них с большой вероятностью есть и те, кто не являются сторонниками перехода на эстоноязычное образование.
Среди неграждан поддержка переходу на эстоноязычное образование особенно слабая
Добавим к этому уравнению еще одну переменную: голосовать могли только граждане Эстонии. Я опираюсь здесь на личную интуицию и на свой повседневный опыт работы в Ида-Вирумаа, но полагаю, что среди неграждан еще меньше сторонников перехода на эстоноязычное предметное обучение.
Исходя из этих цифр, можно предположить, что в лучшем случае одна треть жителей Ида-Вирумаа выступает за переход на эстоноязычное предметное обучение, а две трети хотели бы так или иначе сохранить школу с русским языком обучения. Это не обязательно означает запрос на русскоязычное образование в полном объеме, но нужно признать, что также и нет поддержки эстоноязычного образования в объеме и порядке, установленными действующим законодательством.
Последний интеграционный мониторинг показал, что 66% жителей Эстонии, для которых русский язык является родным, выступают за изучение эстонского языка, начиная с детского сада, но это не означает автоматически поддержку перехода к обучению на эстонском языке.
Тем, кто не может, можно помочь, труднее с теми, кто не хочет
Почему важно посмотреть на эти цифры? Мы должны понимать, что люди делают что-либо или оставляют что-то несделанным, в широком смысле, по двум причинам: либо они не хотят, либо не могут. С теми, кто не может, намного проще; их можно научить, поддержать, направить. Однако ситуация намного сложнее с теми, кто не хочет. И здесь, в ситуации, когда такое большое количество людей подходит к вопросу с позиции «не хочу», недостаточно поменять программу или научить учителей эстонскому языку. Здесь мы должны обратить внимание на ценности и установки, но это гораздо более долгий процесс.
Я ни в коей мере не утверждаю приведенными тезисами, что переход в Ида-Вирумаа невозможен; он, безусловно, возможен. Просто нужно учитывать более широкую картину и региональную специфику. Часто бывает так, что при планировании различных реформ и мероприятий мы упускаем из виду обстоятельства, влияющие на процесс в более широком смысле, но в них и заключается суть дела. Для этого надо слушать и слышать все ожидания, все страхи, и реагировать на них, ведь страх каждого родителя - это реальный страх, недовольство каждого учителя - это реальное недовольство.
Нам нужно определить подлинные причины этих страхов и недовольства, а затем найти на них четкий ответ. Иногда спрашивающему может не понравиться ответ, а иногда внешне простой вопрос может привести к важным решениям.
Переход нужно осуществлять, потому что прежние меры работали плохо
Мы должны выполнить этот переход, потому что принятые до сих пор меры не сработали так, как мы надеялись, когда планировали их. Обучение в старших классах ведется на эстонском языке уже десять лет, но значительная часть (23% в 2021 г.) учащихся не достигает целевого уровня владения языком B2. Одна из причин заключается в том, что основная школа не обеспечивает достаточно хорошего исходного уровня для начала обучения в гимназии, и даже при очень хорошем уровне обучения трех лет недостаточно, чтобы компенсировать ранее недоделанную работу.
Это подтверждает и количество не достигших уровня В1 в начальной школе (34% не достигли уровня В1 в 2016‒2019 гг., 42% - в 2021 г.).
Директора школ и учителя являются одним из ключевых факторов в процессе перехода к изучению предметов на эстонском языке. По информации Языкового департамента, осенью 2021 года в Ида-Вирумаа дополнительно обучались эстонскому языку 1524 педагога. Важно выяснить, сколько из них на самом деле готовы довести уровень эстонского языка до того уровня, чтобы они могли преподавать на эстонском языке.
Это же касается и данных о количестве учителей, которые официально имеют необходимый языковой уровень, но по существу их языковые навыки не соответствуют требуемому уровню. Тем же, у кого есть соответствующее желание и способности, должна быть предоставлена профессионально актуальная возможность выучить эстонский язык.
Учителя в Ида-Вирумаа скорее перерабатывают, чем недорабатывают
Составленный в министерстве план действий по переходу указывает, что за последние шесть учебных лет средняя загруженность учителей общеобразовательных школ достигает показателя в 0,83 от плановой должностной нагрузки. Мой же опыт работы в Ида-Вирумаа показывает, что учителя здесь скорее перегружены.
Школы с русским языком обучения - это крупные школы, расположенные в городах, где скорее наблюдается нехватка учителей, а не недостаток загруженности. Поэтому, если мы хотим вести предметное обучение на эстонском языке на хорошем уровне, мы должны привести нагрузку учителей к норме.
Особую тревогу вызывают учителя, которые как раз и преподают эстонский язык и предметы по-эстонски, поскольку в этом регионе не хватает таких специалистов, и они очень загружены работой. Часто учитель, который работает полный рабочий день в школе в дневное время, также ведет курсы для взрослых по вечерам.
Воздействуя посредством заработной платы в Ида-Вирумаа возможно решить проблему перегрузки. Если учителям начнут хорошо платить за полную нагрузку, они не будут заинтересованы в дополнительной работе. Это, в свою очередь, вызовет еще большую нехватку эстоноязычных учителей. Здесь государство должно активно поддерживать все возможные программы, посредством которых эстоноязычный учитель мог бы попасть в школу в Ида-Вирумаа.
Переход школ на эстоноязычное обучение затрагивает и стиль руководства
Если вернуться к ценностям и установкам, то крайне важно разобраться с управлением школами. Переход на обучение на эстонском языке - это не только перевод предметов на эстонский язык, это изменение всей школьной культуры. Это процесс, в который должны быть вовлечены все сотрудники школы, учащиеся, родители и все сообщество.
Такое изменение возможно только в том случае, если сам директор школы верит в его необходимость и хочет его осуществить, если у него есть компетенции и навыки, если он чувствует поддержку и признание. Я очень надеюсь, что новые программы набора учителей приведут в регион новых педагогов, но эти учителя также хотят, чтобы рабочая среда была способствующей развитию, творчеству, и поддерживающей обучение и преподавание, а это не менее важно, чем размер заработной платы.
Школьная реформа должна быть эффективным сотрудничеством трех партнеров
Переход, особенно в Ида-Вирумаа, возможен только при сотрудничестве всех сторон - государства, местного самоуправления, школы. Это тройка, внутри которой цели должны быть четкими и одинаково понимаемыми в каждом ее звене. Это трио, которое должно быть честным и готовым достойно принять первые неудачи, извлечь из них уроки и двигаться дальше. Это трио, в котором должны превалировать взаимное уважение и признание ценности друг друга.
Речь не идет об очень больших цифрах: в Ида-Вирумаа всего 21 русскоязычная школа, в которой обучается 5929 учащихся. При таком количестве школ можно сшить костюм на заказ для всех, многие части костюма все равно будут совпадать, а цвет и крой костюма мы сможем выбрать по обстоятельствам. Но мы не должны забывать, что почти две трети людей, с которыми мы собираемся шить этот костюм, на самом деле хотели бы вообще отказаться от пиджака или вместо него надеть платье. Создатели должны иметь веру, доверие и волю к совместному достижению цели.