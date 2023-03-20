ИРЕНЕ КЯОСААР ⟩ Переход на эстоноязычное образование будет в Ида-Вирумаа трудным, но альтернативы ему нет

Тем, кто не может, можно помочь, труднее с теми, кто не хочет

Почему важно посмотреть на эти цифры? Мы должны понимать, что люди делают что-либо или оставляют что-то несделанным, в широком смысле, по двум причинам: либо они не хотят, либо не могут. С теми, кто не может, намного проще; их можно научить, поддержать, направить. Однако ситуация намного сложнее с теми, кто не хочет. И здесь, в ситуации, когда такое большое количество людей подходит к вопросу с позиции «не хочу», недостаточно поменять программу или научить учителей эстонскому языку. Здесь мы должны обратить внимание на ценности и установки, но это гораздо более долгий процесс.

Я ни в коей мере не утверждаю приведенными тезисами, что переход в Ида-Вирумаа невозможен; он, безусловно, возможен. Просто нужно учитывать более широкую картину и региональную специфику. Часто бывает так, что при планировании различных реформ и мероприятий мы упускаем из виду обстоятельства, влияющие на процесс в более широком смысле, но в них и заключается суть дела. Для этого надо слушать и слышать все ожидания, все страхи, и реагировать на них, ведь страх каждого родителя - это реальный страх, недовольство каждого учителя - это реальное недовольство.