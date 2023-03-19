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Воры берут из автомобилей все, что лежит на виду

rus.postimees.ee
Воры берут из автомобилей все, что лежит на виду
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

Несколько лет назад в СМИ распространялось видео, как в Тартумаа воры угнали с одного двора внедорожник и умчались в ночь. Подобные угоны все же случаются редко, однако воров интересуют не только транспортные средства, но и оставленные в них вещи, а также автомобильные запчасти. Как снизить риски?

Кража, которая еще долго будет преследовать вас

Технически подкованный вор усилит сигнал ключа автомобиля с бесключевым доступом, чтобы без труда угнать машину.

Пугающий пример – из 2016 года, когда литовские преступники угнали Toyota Land Cruiser, стоявший у одного частного дома в Тартумаа. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из бандитов стоит с необходимым для угона устройством у входной двери, а другой в это время открывает двери припаркованного у дома внедорожника и заводит машину.

Угонщиков поймали, но больше всего в этой истории пугает то, что они были вооружены. Что было бы, если бы владелец автомобиля проснулся и увидел, что происходит?

«В данной ситуации больше всего беспокоит тот аспект, что по моему двору разгуливает вооруженный человек, – отметил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. – Стоимость автомобиля возместит страховка каско, но столкнуться с вооруженным угонщиком лицом к лицу было бы опасно для жизни».

Воруют все: технику, запчасти и даже топливо

За последние три года число угонов автомобилей практически не изменилось.

Угоны транспортных средств (кража, в случае которой видом происшествия считается кража моторного транспортного средства, занесенного в регистр).
Угоны транспортных средств (кража, в случае которой видом происшествия считается кража моторного транспортного средства, занесенного в регистр). Фото: AS G4S Eesti

Воры покушаются не только на автомобили: также воруют технику, всевозможные вещи, топливо и автомобильные запчасти. За примерами далеко ходить не надо.

Так, 6 февраля на улице Электри в таллиннском районе Кристийне из легкового автомобиля украли провода от зарядок для мобильных телефонов, солнечные очки, ключи от квартиры и технику из багажника. Ущерб составил около 850 евро.

Неделей ранее полиция получила сообщение о том, что в волости Тюри из экскаватора слили дизельное топливо. Ущерб превысил 230 евро.

Согласно статистике, в прошлом году таких преступлений зарегистрировано 386, годом ранее их было еще больше.

Запчасти транспортного средства (кража, в случае которой местом происшествия было транспортное средство, занесенное в регистр, за исключением общественного транспорта).
Запчасти транспортного средства (кража, в случае которой местом происшествия было транспортное средство, занесенное в регистр, за исключением общественного транспорта). Фото: AS G4S Eesti

«Не все приведенные в таблице цифры означают кражи запчастей», – отметил руководитель бюро Пыхьяской префектуры по борьбе с уголовными преступлениями Урмет Тамбре. В большинстве случаев из машин были украдены различные вещи, например, рабочие инструменты, деньги, личные вещи, электроника и так далее. Спросом среди воров пользуется и топливо.

Для чего используется автомобильная охрана?

За своим имуществом надо следить, но это не значит, что придется ночи напролет не спать и сидеть у окна. Разумнее приобрести «глаза».

По словам Пярьяла, зачастую охранные системы используются не для охраны автомобиля, а для защиты находящихся в нем вещей. «Например, у рабочих есть фургон, в котором лежат дорогие рабочие инструменты. Заменить их может быть сложно, или же придется долго ждать новые, и бригада не сможет работать», – привел он пример.

  • В 2022 году зарегистрировано 386 краж из транспортных средств, из них 136 (35 процентов) – кражи запчастей.
  • Чаще всего воруют катализаторы, магнитолы и автомобильные радио, диски/шины, фары и их части, зеркала.
  • Другие примеры украденных запчастей: системы навигации и дополнительное оборудование для них, аккумуляторы, автомобильные компьютеры и экраны, видеорегистраторы, регистрационные номера, сиденья, центральные панели, радиаторы климат-контроля, проблесковые огни, вентиляторы, освещение, замки зажигания.

Вора поймали прямо под автомобилем

Технологии развиваются быстро, и уже существуют камеры, которые умеют анализировать изображение. Благодаря этому можно, например, узнать, является ли движение желательным или нежелательным.

Пярьяла приводит в пример одного бизнес-клиента, во дворе которого использовалось такое решение: «Мы получили сигнал тревоги, и оператор увидел, что по двору клиента ходят какие-то люди, на место происшествия были отправлены экипажи. Вор пытался снять катализатор с одной из машин – это достаточно дорогая деталь». Вора в прямом смысле поймали прямо под машиной.

По словам Пярьяла, бытовым потребителям такие решения еще не по карману, как правило, частные клиенты их не заказывают. Подобные системы используются в основном на крупных предприятиях и больших территориях, где риски выше и имущества больше.

Какие решения есть для частных клиентов?

Для частных клиентов лучший вариант – система охраны дома. Увидев камеру, злоумышленник может и вовсе отказаться от мысли о краже: зачем воровать из двора, где есть камера, если можно украсть из неохраняемого?

Полиция рекомендует:

  • не храните ценные вещи (сумки, ключи, очки, строительные инструменты и т. п.) в автомобилях;
  • ключи от автомобилей с системой бесключевого доступа не стоит хранить рядом с входной дверью или окном. При возможности положите их в металлическую коробку или специальный футляр, препятствующий подключению к автомобилю;
  • ни в коем случае не храните в автомобиле документы или пульт от ворот.
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