Воры берут из автомобилей все, что лежит на виду

Кража, которая еще долго будет преследовать вас

Технически подкованный вор усилит сигнал ключа автомобиля с бесключевым доступом, чтобы без труда угнать машину.

Пугающий пример – из 2016 года, когда литовские преступники угнали Toyota Land Cruiser, стоявший у одного частного дома в Тартумаа. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из бандитов стоит с необходимым для угона устройством у входной двери, а другой в это время открывает двери припаркованного у дома внедорожника и заводит машину.

Угонщиков поймали, но больше всего в этой истории пугает то, что они были вооружены. Что было бы, если бы владелец автомобиля проснулся и увидел, что происходит?

«В данной ситуации больше всего беспокоит тот аспект, что по моему двору разгуливает вооруженный человек, – отметил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. – Стоимость автомобиля возместит страховка каско, но столкнуться с вооруженным угонщиком лицом к лицу было бы опасно для жизни».

Воруют все: технику, запчасти и даже топливо

За последние три года число угонов автомобилей практически не изменилось.

Угоны транспортных средств (кража, в случае которой видом происшествия считается кража моторного транспортного средства, занесенного в регистр). Фото: AS G4S Eesti

Воры покушаются не только на автомобили: также воруют технику, всевозможные вещи, топливо и автомобильные запчасти. За примерами далеко ходить не надо.