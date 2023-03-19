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Певкур украинской газете: Силы обороны Эстонии обучили 600 украинских солдат

Андрес Эйнманн
Певкур украинской газете: Силы обороны Эстонии обучили 600 украинских солдат
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Министр обороны Ханно Певкур прошлым летом посетил город Малын Житомирской области Украины.
Министр обороны Ханно Певкур прошлым летом посетил город Малын Житомирской области Украины. Фото: Ruslan Kaniuka / UKRINFORM / Scanpix

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил в интервью украинской газете The Kyiv Independent, что Силы обороны обучили в Эстонии 600 украинских солдат.

«Эстония обучала по одной роте три раза. Кроме того, в Эстонии прошли обучение медики, снайперы и еще несколько человек, но больше я об этом вам рассказать не могу», - сказал Певкур.

По словам министра обороны, война в Украине показала, что за 100 лет российская армия не изменилась.

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