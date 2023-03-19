Согласно недавнему анализу Спасательного департамента, в 80% офисных зданий Эстонии существуют проблемы с пожарной безопасностью. Однако, исправить распространенные опасные для жизни ошибки относительно легко, если вовремя на них отреагировать, объясняет менеджер по пожарной безопасности Viking Security Яан Айя и дает пять конкретных рекомендаций.
Эксперт предостерегает: многие офисы в Эстонии опасны для жизни
По словам руководителя сферы пожарной безопасности и специалиста, проводящего инспекции пожарной безопасности почти десять лет, большинство офисных и других коммерческих зданий в Эстонии находятся всего в одном шаге от неконтролируемого пожара.
«Ситуация с пожарной безопасностью в Эстонии в целом плохая. В прошлом году число жертв пожаров увеличилось на целых 23% по сравнению с предыдущим годом. Массовое пренебрежение требованиями безопасности наблюдается и в офисах, ведь считается, что так можно сэкономить деньги.
На самом деле это бомба замедленного действия, которая, вероятно, скоро взорвется, потому что в трудные экономические времена ремонт систем отопления и электроснабжения зачастую также откладывается. Однако протекающий котел или изношенные провода в сочетании с несовершенными планами безопасности - опасная для жизни комбинация», - сказал Айя.
Эксперт Viking Security указал на пять распространенных ошибок пожарной безопасности в эстонских офисах, которые угрожают жизни. Их несложно избежать и исправить, и каждый может потребовать решения этих проблем у себя на работе.
Огнетушитель отсутствует или давно не проверялся
Элементарным средством пожарной безопасности является огнетушитель. Их должно быть достаточно, они должны находиться в нужных местах и исправно работать.
Требования, предъявляемые к размещению огнетушителей:
- не менее двух огнетушителей на каждом этаже;
- в случае большого офиса не менее одного огнетушителя на каждые 200 квадратных метров;
- каждый огнетушитель должен быть достаточно большим (не менее шестикилограммового порошкового огнетушителя).
Путь эвакуации перекрыт, отсутствует освещение
Естественно, что расположение офисных помещений время от времени переобустраивается. При этом, однако, не должны перекрываться пути эвакуации, то есть траектории движения, по которым можно быстро выбраться из здания в случае пожара.
Требования к эвакуационному пути в офисе:
- дорога должна быть не менее 1,2 метра в ширину и полностью свободна;
- путь должен быть не уже ширины дверей, через которые он проходит;
- двери должны легко открываться без посторонней помощи;
- запираемая дверь также должна открываться без ключа или карт, вместо этого там должна находиться так называемая бабочка.
Пути эвакуации должны быть обозначены соответствующим освещением (светящиеся знаки выхода с зеленым человечком). Если комнаты перестраиваются или строятся, необходимо убедиться, что знаки также перемещены соответствующим образом.
Неверное расположение датчиков сигнализации
При переустройстве помещений часто пренебрегают детекторами дыма и другими элементами системы сигнализации. Распространенной ошибкой является то, что некоторые помещения остаются без пожарной сигнализации.
Требования к установке датчиков:
- иметь хотя бы один датчик в каждом помещении
- датчики должны быть правильно расположены на бумажных планах (схемах расположения датчиков).
Последнее представляет собой не просто бумажную волокиту - на основе информации, внесенной в планы, проверяется, откуда поступила тревога, что имеет решающее значение для быстрого обнаружения возгорания. Поэтому от правильности схем может зависеть, ограничится ли пожар одним помещением, или сгорит целое здание.
Отсутствуют противопожарные двери и прочие системы
Для обеспечения пожарной безопасности существует строгое правило, согласно которому каждое офисное здание должно быть разделено на противопожарные секции. Другими словами, между разными частями дома должны быть противопожарные двери и противопожарные клапаны в вентиляционных трубах. Все для того, чтобы огонь, вспыхнувший в одном конце дома, не мог легко распространиться на другие части.
К сожалению, часто при ремонте или перестройке здания не следят за работоспособностью противопожарных секций. Это подвергает риску людей, работающих во всем здании.
Даже при реконструкции вашего офиса следует убедиться, что установлены надлежащие противопожарные двери, и что все проемы защищены от пожара.
Спасательные планы и учения не выполнены, инструкции отсутствуют
В рабочих помещениях должны быть составлены схемы путей выхода в случае пожара. Довольно часто схемы также вывешиваются на видне места.
Но также распространенной ошибкой является то, что при переустройстве помещений остаются старые схемы, которые могут ввести людей в заблуждение и привести к опасности. Всегда следует учитывать, что при возникновении пожара в офисе могут находиться гости, которые не знают здания и будут следовать указаниям схемы, чтобы спасти себя.
В каждом офисном здании площадью более 750 квадратных метров (то есть большинство офисов) не реже одного раза в год должны проводиться инструктажи по пожарной безопасности и противопожарные тренировки. Если работодатель этого не организует, ему грозит штраф до 3200 евро.
По словам Яана Айя, пожарную безопасность в офисе можно рассматривать как гигиену труда. «Стало нормой, что раз в год специалистов просят проверить, поддерживают ли условия труда здоровье людей и удовлетворенность работой. Точно так же стоит регулярно проверять, безопасно ли работать в офисе и во всем здании. Это не требует особых усилий, но может спасти жизнь», - сообщил эксперт Viking Security.