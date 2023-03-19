Эксперт предостерегает: многие офисы в Эстонии опасны для жизни

По словам руководителя сферы пожарной безопасности и специалиста, проводящего инспекции пожарной безопасности почти десять лет, большинство офисных и других коммерческих зданий в Эстонии находятся всего в одном шаге от неконтролируемого пожара.

«Ситуация с пожарной безопасностью в Эстонии в целом плохая. В прошлом году число жертв пожаров увеличилось на целых 23% по сравнению с предыдущим годом. Массовое пренебрежение требованиями безопасности наблюдается и в офисах, ведь считается, что так можно сэкономить деньги.

На самом деле это бомба замедленного действия, которая, вероятно, скоро взорвется, потому что в трудные экономические времена ремонт систем отопления и электроснабжения зачастую также откладывается. Однако протекающий котел или изношенные провода в сочетании с несовершенными планами безопасности - опасная для жизни комбинация», - сказал Айя.

Эксперт Viking Security указал на пять распространенных ошибок пожарной безопасности в эстонских офисах, которые угрожают жизни. Их несложно избежать и исправить, и каждый может потребовать решения этих проблем у себя на работе.

Огнетушитель отсутствует или давно не проверялся

Элементарным средством пожарной безопасности является огнетушитель. Их должно быть достаточно, они должны находиться в нужных местах и исправно работать.

Требования, предъявляемые к размещению огнетушителей: