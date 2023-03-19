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Анатомия увядания: «Отечество» тяготит бремя связи с EKRE

Мейнхард Пулк Микк Салу
Анатомия увядания: «Отечество» тяготит бремя связи с EKRE
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В лице Хелира-Вальдора Сеэдера не видят идеального председателя, но в то же время никто не знает, кто мог бы составить ему конкуренцию. Среди потенциальных конкурентов шансы есть только у Урмаса Рейнсалу (слева).
В лице Хелира-Вальдора Сеэдера не видят идеального председателя, но в то же время никто не знает, кто мог бы составить ему конкуренцию. Среди потенциальных конкурентов шансы есть только у Урмаса Рейнсалу (слева). Фото: Illustratsioon: Madis Veltman

В новой мини-серии материалов Postimees исследует первопричины результатов политических партий на прошедших выборах. Героем первого материала стала партия «Отечество», которая за восемь лет превратилась из партии с 23 местами в Рийгикогу в партию с восемью местами.

«Возможная связь Марта Хельме с Пригожиным, его россказни и прочие глупости подводят EKRE к краю пропасти. Нам надо оборвать с ними связь, иначе соскользнем в эту пропасть вместе с ними», - написал Тынис Лукас за несколько недель до выборов в Рийгикогу в обращении к кругу людей, входящих в так называемый внутренний список.

Многие согласились, но остался вопрос о том, как эту связь оборвать. Урмас Рейнсалу решил, что да, но действовать нужно обдуманно. К тому времени поезд уже ушел.

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