В новой мини-серии материалов Postimees исследует первопричины результатов политических партий на прошедших выборах. Героем первого материала стала партия «Отечество», которая за восемь лет превратилась из партии с 23 местами в Рийгикогу в партию с восемью местами.
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Анатомия увядания: «Отечество» тяготит бремя связи с EKRE
Анатомия увядания: «Отечество» тяготит бремя связи с EKRE
«Возможная связь Марта Хельме с Пригожиным, его россказни и прочие глупости подводят EKRE к краю пропасти. Нам надо оборвать с ними связь, иначе соскользнем в эту пропасть вместе с ними», - написал Тынис Лукас за несколько недель до выборов в Рийгикогу в обращении к кругу людей, входящих в так называемый внутренний список.
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