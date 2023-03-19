Анатомия увядания: «Отечество» тяготит бремя связи с EKRE

«Возможная связь Марта Хельме с Пригожиным, его россказни и прочие глупости подводят EKRE к краю пропасти. Нам надо оборвать с ними связь, иначе соскользнем в эту пропасть вместе с ними», - написал Тынис Лукас за несколько недель до выборов в Рийгикогу в обращении к кругу людей, входящих в так называемый внутренний список.