Полиция больше не будет охранять юрмальскую резиденцию посла России

Распоряжением Кабинета министров об объектах, охраняемых Государственной полицией, предусмотрена обязанность полиции охранять резиденцию посла России в Юрмале, на проспекте Булдуру, 135.

20 февраля Министерство иностранных дел проинформировало полицию о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией, впредь поддерживая их на уровне уполномоченных делопроизводителей.

В министерстве отмечают, что посол России уже покинул Латвию и здание на проспекте Булдуру больше не соответствует статусу резиденции посла. Резиденция также утрачивает привилегии, предусмотренные Венской конвенцией, поэтому министерство попросило прекратить обеспечение безопасности этого объекта.