Поскольку здание в Юрмале утратило статус резиденции посла России, Министерство внутренних дел Латвии (МВД) предложило снять с него охрану.
Полиция больше не будет охранять юрмальскую резиденцию посла России
Распоряжением Кабинета министров об объектах, охраняемых Государственной полицией, предусмотрена обязанность полиции охранять резиденцию посла России в Юрмале, на проспекте Булдуру, 135.
20 февраля Министерство иностранных дел проинформировало полицию о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией, впредь поддерживая их на уровне уполномоченных делопроизводителей.
В министерстве отмечают, что посол России уже покинул Латвию и здание на проспекте Булдуру больше не соответствует статусу резиденции посла. Резиденция также утрачивает привилегии, предусмотренные Венской конвенцией, поэтому министерство попросило прекратить обеспечение безопасности этого объекта.
МВД подготовило проект решения правительства, которым предусматривается прекратить охрану здания резиденции.