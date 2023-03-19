Вс, 19.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рейнсалу пообещал Молдове помощь против российских гибридных атак

rus.postimees.ee
Рейнсалу пообещал Молдове помощь против российских гибридных атак
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
В марте в Молдове вспыхнули антиправительственные демонстрации. На прошлой неделе молдавская полиция задержала членов промосковской сети, целью которой была дестабилизация ситуации на митинге.
В марте в Молдове вспыхнули антиправительственные демонстрации. На прошлой неделе молдавская полиция задержала членов промосковской сети, целью которой была дестабилизация ситуации на митинге. Фото: DUMITRU DORU / EPA / SCANPIX

В субботу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску и заверил его в поддержке Эстонией конституционного строя и суверенитета Молдовы.

Попеску рассказал Рейнсалу о ситуации в стране и о потребностях Молдовы в помощи в сфере безопасности. Рейнсалу подтвердил готовность Эстонии помочь Молдове и подтвердил, что поднимет вопрос Молдовы на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

«Эстония стала свидетелем неоднократных попыток России дестабилизировать Республику Молдова и ослабить демократические институты страны. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Молдове, и очень серьезно относимся к этим событиям», – добавил Рейнсалу.

Рейнсалу также подчеркнул, что ЕС должен создать отдельный санкционный механизм для олигархов из агентов российского влияния.

«Мы рассматриваем попытки России дестабилизировать Республику Молдова как имеющие значительное влияние на европейскую безопасность. Именно поэтому нам срочно необходимо создать санкционный механизм, в который возможно внести дестабилизирующих ситуацию в Молдове лиц», – пояснил Рейнсалу.

Эстония продолжает поддерживать Молдову в рамках различных проектов сотрудничества в области развития как на двусторонней основе, так и в рамках помощи Европейского фонда по поддержанию мира, для реализации которого были выбраны эстонские учреждения. Молдова является одной из приоритетных целевых стран сотрудничества Эстонии с 2006 года, и общий вклад Эстонии составляет более 10 миллионов евро. В этом году бюджет сотрудничества в целях развития составляет 440 000 евро, и первоочередной задачей является поддержка Молдовы в деятельности, связанной со вступлением в ЕС.

Ключевые слова
Наверх