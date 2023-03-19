Рейнсалу пообещал Молдове помощь против российских гибридных атак

Попеску рассказал Рейнсалу о ситуации в стране и о потребностях Молдовы в помощи в сфере безопасности. Рейнсалу подтвердил готовность Эстонии помочь Молдове и подтвердил, что поднимет вопрос Молдовы на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

«Эстония стала свидетелем неоднократных попыток России дестабилизировать Республику Молдова и ослабить демократические институты страны. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Молдове, и очень серьезно относимся к этим событиям», – добавил Рейнсалу.

Рейнсалу также подчеркнул, что ЕС должен создать отдельный санкционный механизм для олигархов из агентов российского влияния.

«Мы рассматриваем попытки России дестабилизировать Республику Молдова как имеющие значительное влияние на европейскую безопасность. Именно поэтому нам срочно необходимо создать санкционный механизм, в который возможно внести дестабилизирующих ситуацию в Молдове лиц», – пояснил Рейнсалу.