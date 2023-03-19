В субботу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску и заверил его в поддержке Эстонией конституционного строя и суверенитета Молдовы.
Рейнсалу пообещал Молдове помощь против российских гибридных атак
Попеску рассказал Рейнсалу о ситуации в стране и о потребностях Молдовы в помощи в сфере безопасности. Рейнсалу подтвердил готовность Эстонии помочь Молдове и подтвердил, что поднимет вопрос Молдовы на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.
«Эстония стала свидетелем неоднократных попыток России дестабилизировать Республику Молдова и ослабить демократические институты страны. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Молдове, и очень серьезно относимся к этим событиям», – добавил Рейнсалу.
Рейнсалу также подчеркнул, что ЕС должен создать отдельный санкционный механизм для олигархов из агентов российского влияния.
«Мы рассматриваем попытки России дестабилизировать Республику Молдова как имеющие значительное влияние на европейскую безопасность. Именно поэтому нам срочно необходимо создать санкционный механизм, в который возможно внести дестабилизирующих ситуацию в Молдове лиц», – пояснил Рейнсалу.
Эстония продолжает поддерживать Молдову в рамках различных проектов сотрудничества в области развития как на двусторонней основе, так и в рамках помощи Европейского фонда по поддержанию мира, для реализации которого были выбраны эстонские учреждения. Молдова является одной из приоритетных целевых стран сотрудничества Эстонии с 2006 года, и общий вклад Эстонии составляет более 10 миллионов евро. В этом году бюджет сотрудничества в целях развития составляет 440 000 евро, и первоочередной задачей является поддержка Молдовы в деятельности, связанной со вступлением в ЕС.