Вс, 19.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Генпрокуратура вынесла последнее предупреждение Русскому союзу Латвии

rus.tvnet.lv
Генпрокуратура вынесла последнее предупреждение Русскому союзу Латвии
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Митинг, который провел Русский союз Латвии в 2018 году в Риге.
Митинг, который провел Русский союз Латвии в 2018 году в Риге. Фото: Evija Trifanova/LETA/Scanpix

По информации Латвийского телевидения, Генеральная прокуратура Латвии вынесла предупреждение партии Русский союз Латвии (РСЛ). Это означает, что эта политическая сила находится в одном шаге от решения суда о прекращении деятельности партии.

В марте прошлого года Служба государственной безопасности Латвии уже выносила РСЛ предупреждение за распространение дезинформации и попытки оправдать нарушения международного права. Партия проигнорировала это и продолжала распространять кремлевскую пропаганду при каждой возможности.

Активистка Татьяна Андриец обвиняется в действиях, направленных против национальной безопасности Латвии, поэтому она арестована и находится под стражей.

РСЛ настаивает, что Татьяну Андриец надо выпустить. И еще один посыл - попытки настроить народ Латвии против оказания помощи Украине.

«Западная помощь липнет к рукам киевских негодяев! За счет народа Украины украли целое состояние», - сказал депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор (РСЛ).

В декабре прошлого года о нарушениях в деятельности партии Служба государственной безопасности проинформировала Генеральную прокуратуру, и 24 февраля этого года прокуратура направила партии предупреждение. Таким образом, РСЛ находится в шаге от решения суда о прекращении деятельности партии, сообщает LTV.

Партии предписано предотвратить распространение, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях и на ее сайте.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс сообщил LTV, что представители РСЛ прислали прокуратуре подробные разъяснения и выразили сожаление по поводу своих действий.

Председатель партии Мирослав Митрофанов подтвердил, что такое предупреждение было получено и партия приняла его во внимание.

«В целом у нас было более 1200 публикаций. Вопросы касаются только семи публикаций. Все они уже удалены из интернета, и найти их невозможно», - сказал он.

Если в течение года после предупреждения будут допущены новые нарушения, в соответствии с законом о политических партиях суд может принять решение о прекращении деятельности РСЛ.

Ключевые слова
Наверх