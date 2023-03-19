Генпрокуратура вынесла последнее предупреждение Русскому союзу Латвии

В марте прошлого года Служба государственной безопасности Латвии уже выносила РСЛ предупреждение за распространение дезинформации и попытки оправдать нарушения международного права. Партия проигнорировала это и продолжала распространять кремлевскую пропаганду при каждой возможности.

Активистка Татьяна Андриец обвиняется в действиях, направленных против национальной безопасности Латвии, поэтому она арестована и находится под стражей.

РСЛ настаивает, что Татьяну Андриец надо выпустить. И еще один посыл - попытки настроить народ Латвии против оказания помощи Украине.

«Западная помощь липнет к рукам киевских негодяев! За счет народа Украины украли целое состояние», - сказал депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор (РСЛ).

В декабре прошлого года о нарушениях в деятельности партии Служба государственной безопасности проинформировала Генеральную прокуратуру, и 24 февраля этого года прокуратура направила партии предупреждение. Таким образом, РСЛ находится в шаге от решения суда о прекращении деятельности партии, сообщает LTV.

Партии предписано предотвратить распространение, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях и на ее сайте.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс сообщил LTV, что представители РСЛ прислали прокуратуре подробные разъяснения и выразили сожаление по поводу своих действий.

Председатель партии Мирослав Митрофанов подтвердил, что такое предупреждение было получено и партия приняла его во внимание.

«В целом у нас было более 1200 публикаций. Вопросы касаются только семи публикаций. Все они уже удалены из интернета, и найти их невозможно», - сказал он.