По информации Латвийского телевидения, Генеральная прокуратура Латвии вынесла предупреждение партии Русский союз Латвии (РСЛ). Это означает, что эта политическая сила находится в одном шаге от решения суда о прекращении деятельности партии.
Генпрокуратура вынесла последнее предупреждение Русскому союзу Латвии
В марте прошлого года Служба государственной безопасности Латвии уже выносила РСЛ предупреждение за распространение дезинформации и попытки оправдать нарушения международного права. Партия проигнорировала это и продолжала распространять кремлевскую пропаганду при каждой возможности.
Активистка Татьяна Андриец обвиняется в действиях, направленных против национальной безопасности Латвии, поэтому она арестована и находится под стражей.
РСЛ настаивает, что Татьяну Андриец надо выпустить. И еще один посыл - попытки настроить народ Латвии против оказания помощи Украине.
«Западная помощь липнет к рукам киевских негодяев! За счет народа Украины украли целое состояние», - сказал депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор (РСЛ).
В декабре прошлого года о нарушениях в деятельности партии Служба государственной безопасности проинформировала Генеральную прокуратуру, и 24 февраля этого года прокуратура направила партии предупреждение. Таким образом, РСЛ находится в шаге от решения суда о прекращении деятельности партии, сообщает LTV.
Партии предписано предотвратить распространение, то есть удалить указанную в предупреждении информацию в социальных сетях и на ее сайте.
Генеральный прокурор Юрис Стуканс сообщил LTV, что представители РСЛ прислали прокуратуре подробные разъяснения и выразили сожаление по поводу своих действий.
Председатель партии Мирослав Митрофанов подтвердил, что такое предупреждение было получено и партия приняла его во внимание.
«В целом у нас было более 1200 публикаций. Вопросы касаются только семи публикаций. Все они уже удалены из интернета, и найти их невозможно», - сказал он.
Если в течение года после предупреждения будут допущены новые нарушения, в соответствии с законом о политических партиях суд может принять решение о прекращении деятельности РСЛ.