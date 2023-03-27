МНЕНИЕ ⟩ Единая эстоноязычная среда обучения обеспечит школьникам Ида-Вирумаа самые лучшие возможности

Учителя и требование к уровню владения эстонским языком

Что при переходе станет с учителями, чье владение языком не отвечает требованиям Закона о языке? Процесс перехода на обучение на эстонский язык продлится, как известно, до 2030 года, это, в свою очередь, означает, что у учителей будет достаточно времени для усовершенствования уровня своей подготовки. Всем нам известно, что сегодня каждый учитель, работающий в школе в Эстонии, на вес золота.

В этой ситуации помочь учителям с недостаточным уровнем знания языка могут также руководители учебных заведений. Начиная со снятия чрезмерной нагрузки с учителей, предоставления возможности прохождения языковых курсов и использования эстонского языка в рабочей среде, и заканчивая внутришкольным консультированием. Если у учителя появится возможность слышать и использовать эстонский язык на рабочем месте, это принесет гораздо больше пользы, чем двухчасовые вечерние курсы эстонского языка раз в неделю.

Именно сейчас энтузиазм, поощрение и поддержка имеют столь большое значение для тех учителей, кто не владеет языком на достаточном уровне и сомневается в собственной способности овладеть им в ближайшие годы. Мы все можем стать лучше, если захотим, чем бы мы ни занимались. Это золотое правило обучения!

Руководители учебных заведений – те, кто помогают процессу перехода или тормозят его?