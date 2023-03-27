Эксперты, комментирующие тему перехода на эстоноязычное образование в регионах, где преобладает русскоязычное население, часто говорят, что успех этих планов невозможен без активной помощи государства. Руководитель Нарвской гимназии Тейви Габриэль призывает работников сферы образования Ида-Вирумаа осознать, что они сами и есть это государство, и что от их повседневной работы зависит обеспечение школьников уезда такими же возможностями, что есть у их сверстников в других регионах Эстонии.
МНЕНИЕ ⟩ Единая эстоноязычная среда обучения обеспечит школьникам Ида-Вирумаа самые лучшие возможности
Цель перехода на эстоноязычное образование состоит в том, чтобы создать целостную эстоноязычную среду обучения, которая бы обеспечила нашей молодежи лучшие возможности для получения дальнейшего образования, конкурентоспособность на рынке труда, а также функционирование в едином информационном и ценностном пространстве. Достаточно ли для достижения всех этих целей просто перевести образование на другой язык или же для их реализации потребуются более масштабные изменения в сфере образования?
Качественное эстоноязычное образование для всех учащихся
При переходе на эстоноязычное обучение фокус должен быть на ученике, его развитии и самочувствии. Критические обсуждения тем сохранения двух параллельных систем образования и сохранения эстонского языка и культуры в эстонских школах необходимы. Но нужно не забывать и задаваться вопросом, каким образом мы могли бы поддержать развитие знаний и навыков, ценностей и взглядов тех учащихся, чей родной язык не является эстонским.
Я искренне верю, что ни один молодой человек не должен быть перемолот жерновами школьной системы, поскольку это ограничивало бы его дальнейшие возможности в сфере образования, на рынке труда или в том, чтобы быть активным гражданином нашего общества.
Нельзя продолжать лишать нашу русскоязычную молодежь возможности самореализации, предлагая ей образование на более низком уровне, чем то, которое получают остальные живущие в Эстонии учащиеся. В течение последнего десятилетия вопросы сегрегации и неравенства в сфере образования были предметом неоднократных исследований.
Речь и о результатах международного исследования PISA, и о сравнении результатов государственных экзаменов, и об исследовании ICCS по теме обществознания 2016 года, в котором подчеркивается разница в результатах обучения между учениками эстонских школ и школ с русским языком обучения. Каждый ученик имеет фундаментальное право на качественное образование на эстонском языке.
Равные возможности при дальнейшем обучении и на рынке труда
При переходе на эстоноязычное образование внимание уделялось прежде всего повышению уровня владения учащимися эстонским языком. С той целью, чтобы в будущем они смогли лучше ориентироваться в эстонском обществе. Однако низкий уровень владения эстонским языком - не единственный фактор, оказывающий значительное влияние на благополучие нашей молодежи в будущем.
Из исследований проекта RITA-ränne (2019) нам известно, что даже молодые люди с очень хорошим знанием языка (уровнем С1) часто находятся в смятении и не знают, как себя идентифицировать в нашем обществе. Хотя знание нескольких языков и дает этим молодым людям явное конкурентное преимущество как при дальнейшем обучении, так и на рынке труда, тем не менее, оно часто не столь благоприятным образом отражается на самооценке этих молодых людей.
Поэтому, помимо перехода на обучение на эстонском языке, в школах также крайне важно поддерживать учащихся при формировании их идентичности. Я уверена, что все мы хотим, чтобы молодые люди, окончившие школу в Эстонии, гордились бы своим происхождением, родным языком и культурой, но в то же время ощущали бы себя частью эстонского общества и знали бы о всех своих возможностях самореализации здесь, в Эстонии.
Поэтому важно создать в школе возможности для обмена опытом учеников внутри государства, развивать отношения между дружественными классами и школами из регионов Эстонии, проводить в школах мероприятия, которые бы продвигали идеи ценности разных языков и культур, и, конечно, целенаправленно заниматься планированием карьеры с учениками третьей и четвертой школьной ступени.
Сделать школьную культуру открытой и инклюзивной
Преобразование школьной культуры в учреждениях, затронутых переходом, имеет ключевое значение при переходе на обучение на эстонском языке. Исследования также показали, что одной из сильных сторон многоязычных школ, показавших хорошие результаты, являлась ориентированная на взаимодействие школьная культура. Необходимо создать среду, в которой каждый член школьной семьи имеет право голоса, имеет право быть вовлеченным и услышанным.
Учителям необходимо предоставить больше автономии в организации процессов обучения, преподавания, а также в управлении школьной средой. Нужно перестать перегружать учителей, ведь именно они ежедневно помогают нашим детям в обучении и обеспечивают их благополучие.
При 27 уроках в неделю, плюс классное руководство и руководство творческой работой и исследованиями учащихся, учителю трудно найти силы для профессионального саморазвития, разработки новых материалов и сотрудничества с коллегами. Однако это - именно то, без чего учительская работа не может обойтись в школах с учениками, для которых эстонский язык не является родным.
Надо начать ценить труд уже работающих в Ида-Вирумаа учителей и обеспечить ситуацию, в которой их нагрузка оставалась бы на разумном уровне. Таким образом мы сможем привлечь на работу учителей из других регионов. Важно, чтобы привлечение опытных учителей к решению сложных вопросов перехода на эстонское образование стало общественной нормой.
Учителя и требование к уровню владения эстонским языком
Что при переходе станет с учителями, чье владение языком не отвечает требованиям Закона о языке? Процесс перехода на обучение на эстонский язык продлится, как известно, до 2030 года, это, в свою очередь, означает, что у учителей будет достаточно времени для усовершенствования уровня своей подготовки. Всем нам известно, что сегодня каждый учитель, работающий в школе в Эстонии, на вес золота.
В этой ситуации помочь учителям с недостаточным уровнем знания языка могут также руководители учебных заведений. Начиная со снятия чрезмерной нагрузки с учителей, предоставления возможности прохождения языковых курсов и использования эстонского языка в рабочей среде, и заканчивая внутришкольным консультированием. Если у учителя появится возможность слышать и использовать эстонский язык на рабочем месте, это принесет гораздо больше пользы, чем двухчасовые вечерние курсы эстонского языка раз в неделю.
Именно сейчас энтузиазм, поощрение и поддержка имеют столь большое значение для тех учителей, кто не владеет языком на достаточном уровне и сомневается в собственной способности овладеть им в ближайшие годы. Мы все можем стать лучше, если захотим, чем бы мы ни занимались. Это золотое правило обучения!
Руководители учебных заведений – те, кто помогают процессу перехода или тормозят его?
От чего же все-таки зависит успех перехода на обучение на эстонском языке в Ида-Вирумаа? После того, как переход был одобрен Рийгикогу, вышел ряд статей, а также были слышны рассуждения некоторых руководителей образовательных учреждений, общий тон которых выражал недоверие в отношении необходимости и возможности проведения перехода. Была озвучена мысль, что, дескать, как же государство сможет осуществить это, если учителей со знанием эстонского просто нет.
Выступавшие не осознавали, что именно руководители детских садов и школ являются теми силами, что в сотрудничестве со школьной администрацией должны приступить к проведению перехода. Нет никакого творящего чудеса государства, это государство и есть мы - работники сферы образования, которые при помощи своей повседневной работы способствуют переходу на обучение на эстонский язык.
То, насколько успешно мы справимся с переходом, во многом зависит от руководителей местных учебных заведений и их способности успешно воплощать в жизнь изменения в школьной среде. Если директора школ сами чувствуют себя неуверенно, то они и не смогут вселить веру и обеспечить чувство надежности в учителей, учеников и их родителей.
Чтобы успешно внедрить изменения, руководителю образовательного учреждения необходимо начать в обществе диалог между различными вовлеченными сторонами, а значит, вовлечь людей в дискуссии, общаться открыто и также обсуждать трудности. Для того, чтобы осознать значимость чего-либо, стоит сообща обсуждать, почему это важно и что принесет это изменение. Покажите, что у каждого есть шанс повлиять на ситуацию.
Руководители должны быть теми, кто взращивает в учителях понимание значимости как в процессе планирования перехода, так и в момент его осуществления, чтобы все действовали как сплоченная команда. Необходимо также сосредоточиться на том, чтобы школьная администрация не осталась с этим один на один, поэтому поддержка со стороны директора школы никогда не будет лишней.
Директор школы видит более целостную картину того, что происходит в округе, и может способствовать сотрудничеству как внутри сообщества, так и за его пределами. При поддержке Министерства образования и науки для учителей (включая опорных специалистов), приступающих к работе в Ида-Вирумаа, будут созданы специальные мотивирующие предложения, предприняты меры для поддержки начинающих педагогов, созданы возможности дополнительного обучения и для повышения квалификации, будет обновлено учебное оборудование, а также как для школ, так и для школьных сообществ будут проводиться консультации. Мер поддержки достаточно, но толк от них будет только в том случае, если мы ими воспользуемся.
В действительности успех перехода на эстоноязычное обучение зависит от того, сможем ли мы поставить на первое место ученика, его знания, умения и позиции, которые он получит в школе и использует в своем будущем. Я верю, что благодаря добрым намерениям, вере в возможность перемен и плодотворному сотрудничеству мы сможем победить неравенство в сфере образования, чтобы каждый учитель смог реализовать свой потенциал в нашем обществе наилучшим образом.