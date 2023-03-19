Латвия смотрит на опыт Украины и думает о защите от беспилотников

На этой неделе в Валмиере прошел второй из серии семинаров, посвященных новой концепции национальной обороны. В видеозаписи дискуссии, размещенной в социальных сетях Министерства обороны, начальник штаба механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил (НВС) полковник Игорь Харлапенков указывает, что решения Латвии должны быть очень умными и гибкими, а это значит, что мы не можем использовать старые методы ведения войны, а должны разрабатывать новые.

«Мы смотрим на то, что происходит в Украине, и понимаем, где нам нужно изменить нашу тактику», – подчеркнул полковник.

Говоря о технологиях, Харлапенков отмечает, что НВС всегда дает оценку военным операциям, а также заметил, что в Украине широко используются беспилотники. «В основном это артиллерия и беспилотники», – добавил полковник.

Принимая во внимание вышеизложенное, по словам полковника, военные должны понимать, что применяемые сейчас методы, скорее всего, окажутся неэффективными в следующей войне.

«Нужно найти новые методы и средства, чтобы удивить противника, потому что у противника очень сильные средства радиоэлектронной борьбы и он всегда смотрит, как подавить беспилотники или помешать управлению беспилотниками, как ограничить маневры наших сил», – подчеркнул Харлапенков.

Хотя технологическое развитие всегда будет в приоритете, по словам Харлапенкова, не следует забывать о базовых вещах, которые также являются дешевыми методами, например, мины.