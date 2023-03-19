Дом, в котором произошло жестокое убийство, можно купить до понедельника всего за тысячу евро

Недвижимость площадью 1900 квадратных метров в Серукюла, Пыхья-Сакалаской волости, привлекла внимание, потому что в объявлении о продаже говорится, что на этом участке произошло убийство. Разрушающийся дом так и пустовал с момента, когда летом 2007 года соседи заметили, что проживающий в этом доме 44-летний Виллу исчез.