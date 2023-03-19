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Дом, в котором произошло жестокое убийство, можно купить до понедельника всего за тысячу евро

Марко Суурмяги
Дом, в котором произошло жестокое убийство, можно купить до понедельника всего за тысячу евро
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От дома в Серукюла, выставленного на продажу, остались только руины.
От дома в Серукюла, выставленного на продажу, остались только руины. Фото: Elmo Riig

В последние часы на аукционном онлайн-портале osta.ee можно внести предложения о приобретении недвижимости: разрушенного дома, который продает волость Пыхья-Сакала недалеко от Кыпу. До середины недели Вильяндиское самоуправление предлагает на osta.ee два объекта.

Недвижимость площадью 1900 квадратных метров в Серукюла, Пыхья-Сакалаской волости, привлекла внимание, потому что в объявлении о продаже говорится, что на этом участке произошло убийство. Разрушающийся дом так и пустовал с момента, когда летом 2007 года соседи заметили, что проживающий в этом доме 44-летний Виллу исчез.

Его хороший друг и собутыльник Рауно рассказал и соседям, и полиции, что Виллу уехал в Таллинн. Однако эта история показалась полиции подозрительной, ведь самое ценное имущество Виллу появилось в доме Рауно.

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