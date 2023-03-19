Департамент: в прошлом году рост зарплаты в этом секторе превысил средний показатель по стране в несколько раз

«Горнодобывающая промышленность - один из самых маленьких секторов эстонской экономики по количеству занятых. В четвертом квартале 2022 года в ней было занято чуть более 2 000 человек. На ее долю приходится всего 0,3 процента всех рабочих мест в Эстонии. Эти рабочие места расположены преимущественно в Ида-Вирумаа или Харьюмаа, и большинство работников, 84 процента, - мужчины», - пишет в блоге Департамента специалист по анализу данных Кадри Рооталу.

Горнодобывающая промышленность. Фото: Elmo Riig / Sakala

По ее словам, самая распространенная группа в горнодобывающей промышленности - операторы горного оборудования, в которую входят шахтеры, рабочие карьеров, операторы горного и горнодобывающего оборудования, а также операторы камнеобрабатывающих машин.

«По сравнению с общим уровнем заработной платы в Эстонии, уровень заработной платы операторов камнеобрабатывающих станков близок к общей медианной зарплате. Для неквалифицированных рабочих в горнодобывающей промышленности медианная зарплата немного ниже - 1 269 евро в четвертом квартале 2022 года. Однако количество неквалифицированных рабочих в горнодобывающей промышленности почти в три раза меньше, чем шахтеров и работников карьеров», - отметила специалист.

Говоря о специалистах и руководителях, Рооталу отметила, что должность руководителя горнодобывающий работ также является довольно распространенной. В четвертом квартале прошлого года медианная зарплата руководителя горнодобывающий работ с полной занятостью составляла 2 380 евро, и в этой группе в прошлом году также наблюдался значительный рост заработной платы. Среди ведущих специалистов также выделяются горные инженеры, медианная зарплата которых составляет 2278 евро.