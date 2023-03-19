После ордера МУС и перед визитом Си Цзиньпина Владимир Путин посетил Мариуполь, утверждают в Кремле

Филармонию в нем украинские власти решили создать в 2018 году в противовес оказавшейся на территории самопровозглашенной ДНР донецкой филармонии. До этого в Мариуполе своей филармонии не было.

Во время боев за город здание ДК почти не пострадало, не считая выбитых окон, о чем в своих сюжетах рассказывали в том числе и российские государственные каналы. Летом 2022 года власти ДНР планировали именно в здании мариупольской филармонии провести трибунал над защитниками Мариуполя и даже начали монтировать в зрительном зале клетки для подсудимых.

«Здание филармонии на проспекте Металлургов для проведения военного трибунала выбрали потому, что оно наименее пострадало при ведении боевых действий. В этом квартале, вокруг жилые дома, они разрушены, а это здание уцелело», - сообщал в августе 2022 года телеканал «Звезда».

Уже в сентябре 2022 года ТАСС сообщал, что косметический ремонт филармонии завершен. Запланированный же «трибунал над "азовцами"» в итоге не состоялся, а защитников города по приказу Владимира Путина поменяли на Виктора Медведчука.

Свидетельством того, что Путин действительно побывал в Мариуполе, могут служить кадры, на которых Путин общается на детской площадке, как утверждается, с местными жителями, которые благодарят его за полученные квартиры. Издание «Вёрстка» пишет, что заднем плане действительно видны здания жилого комплекса «Невский», о завершении строительства которого СМИ писали в октябре.