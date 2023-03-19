Насколько упала стоимость вашей недвижимости сегодня и что будет дальше?

«Прежде всего, стоимость активов. В целом, по причинам, которые уже всем известны, то есть из-за быстрого роста цен на деньги и общего обнищания населения, произошло заметное падение цен. В пригородах столицы падение составило до двадцати процентов, а есть и такие активы, цены на которые упали на однозначные проценты», - говорит Пеэп Сооман, партнер по продажам компании Pindi Kinnisvara.

«К счастью, довольно мало инвесторов и домовладельцев все же серьезно пострадали от падения цен, если только они не совершили покупку на абсолютном пике. К сожалению, с течением недель пострадавших становится больше, и все более актуальным становится вопрос, что будет, если падение не прекратится - в основном это касается арендных инвесторов, денежные потоки которых меняются или стали отрицательными», - сказал он.

«Надежды на то, что коррекция цен на недвижимость закончится в одночасье, безосновательны, поскольку еще не произошло серьезного перелома тенденции. Для этого необходимо увеличение ликвидности. В настоящее время деньги находятся в состоянии застоя, и происходит очень мало сделок - именно это и вызывает падение цен, поскольку предложение превышает спрос. Сначала должен вернуться спрос, другими словами, товар должен стать привлекательным. Затем количество сделок начнет расти, и только тогда можно будет говорить о том, что цены останутся стабильными, но опыт показывает, что такой процесс занимает 2-3 года», - пояснил Сооман.