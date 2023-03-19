В Эстонии десятки тысяч инвесторов в недвижимость и владельцев недвижимости, которых беспокоит насущный вопрос – насколько на сегодняшний день упала стоимость их недвижимости и что будет дальше.
Насколько упала стоимость вашей недвижимости сегодня и что будет дальше?
«Прежде всего, стоимость активов. В целом, по причинам, которые уже всем известны, то есть из-за быстрого роста цен на деньги и общего обнищания населения, произошло заметное падение цен. В пригородах столицы падение составило до двадцати процентов, а есть и такие активы, цены на которые упали на однозначные проценты», - говорит Пеэп Сооман, партнер по продажам компании Pindi Kinnisvara.
«К счастью, довольно мало инвесторов и домовладельцев все же серьезно пострадали от падения цен, если только они не совершили покупку на абсолютном пике. К сожалению, с течением недель пострадавших становится больше, и все более актуальным становится вопрос, что будет, если падение не прекратится - в основном это касается арендных инвесторов, денежные потоки которых меняются или стали отрицательными», - сказал он.
«Надежды на то, что коррекция цен на недвижимость закончится в одночасье, безосновательны, поскольку еще не произошло серьезного перелома тенденции. Для этого необходимо увеличение ликвидности. В настоящее время деньги находятся в состоянии застоя, и происходит очень мало сделок - именно это и вызывает падение цен, поскольку предложение превышает спрос. Сначала должен вернуться спрос, другими словами, товар должен стать привлекательным. Затем количество сделок начнет расти, и только тогда можно будет говорить о том, что цены останутся стабильными, но опыт показывает, что такой процесс занимает 2-3 года», - пояснил Сооман.
«Никто не знает, упадут ли цены еще на 10 или 30 процентов, но очевидно, что нужно очень тщательно оценивать свой денежный поток и свою способность нести нагрузку, не с сегодняшней точки зрения, а с точки зрения пары лет, также принимая во внимание, что цены на аренду уже не находятся на прежнем уровне. Если в результате более длительного прогноза расчет показывает, что свободные деньги заканчиваются, стоит предвидеть неприятную ситуацию и освободиться от ненужного балласта, то есть убыточной недвижимости - то, что умные люди делают уже больше года. В свою очередь, если доходы стабильны и денежный поток не собирается сильно сокращаться, то нет причин для того, чтобы метаться. Все были счастливы, когда цены росли на несколько десятков процентов в год. Теперь мы должны смириться с тем, что цены упадут до уровня нескольких лет назад», - добавил он.