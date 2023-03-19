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Насколько упала стоимость вашей недвижимости сегодня и что будет дальше?

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Насколько упала стоимость вашей недвижимости сегодня и что будет дальше?
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Падение цен на жилье серьезно затронуло довольно не так много людей, если только они не совершили покупку на абсолютном пике.
Падение цен на жилье серьезно затронуло довольно не так много людей, если только они не совершили покупку на абсолютном пике. Фото: Eero Vabamägi

В Эстонии десятки тысяч инвесторов в недвижимость и владельцев недвижимости, которых беспокоит насущный вопрос – насколько на сегодняшний день упала стоимость их недвижимости и что будет дальше.

«Прежде всего, стоимость активов. В целом, по причинам, которые уже всем известны, то есть из-за быстрого роста цен на деньги и общего обнищания населения, произошло заметное падение цен. В пригородах столицы падение составило до двадцати процентов, а есть и такие активы, цены на которые упали на однозначные проценты», - говорит Пеэп Сооман, партнер по продажам компании Pindi Kinnisvara.

«К счастью, довольно мало инвесторов и домовладельцев все же серьезно пострадали от падения цен, если только они не совершили покупку на абсолютном пике. К сожалению, с течением недель пострадавших становится больше, и все более актуальным становится вопрос, что будет, если падение не прекратится - в основном это касается арендных инвесторов, денежные потоки которых меняются или стали отрицательными», - сказал он.

«Надежды на то, что коррекция цен на недвижимость закончится в одночасье, безосновательны, поскольку еще не произошло серьезного перелома тенденции. Для этого необходимо увеличение ликвидности. В настоящее время деньги находятся в состоянии застоя, и происходит очень мало сделок - именно это и вызывает падение цен, поскольку предложение превышает спрос. Сначала должен вернуться спрос, другими словами, товар должен стать привлекательным. Затем количество сделок начнет расти, и только тогда можно будет говорить о том, что цены останутся стабильными, но опыт показывает, что такой процесс занимает 2-3 года», - пояснил Сооман.

«Никто не знает, упадут ли цены еще на 10 или 30 процентов, но очевидно, что нужно очень тщательно оценивать свой денежный поток и свою способность нести нагрузку, не с сегодняшней точки зрения, а с точки зрения пары лет, также принимая во внимание, что цены на аренду уже не находятся на прежнем уровне. Если в результате более длительного прогноза расчет показывает, что свободные деньги заканчиваются, стоит предвидеть неприятную ситуацию и освободиться от ненужного балласта, то есть убыточной недвижимости - то, что умные люди делают уже больше года. В свою очередь, если доходы стабильны и денежный поток не собирается сильно сокращаться, то нет причин для того, чтобы метаться. Все были счастливы, когда цены росли на несколько десятков процентов в год. Теперь мы должны смириться с тем, что цены упадут до уровня нескольких лет назад», - добавил он.

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