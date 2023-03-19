Землетрясение силой 6,8 балла произошло в Эквадоре и Перу в субботу, 18 марта. Власти сообщают о погибших и раненых, есть разрушения, передает RUS TVNET.
Мощное землетрясение в Эквадоре и Перу, есть погибшие
Мощное землетрясение в Эквадоре и Перу, есть погибшие
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой около 6,8 произошло у побережья Тихого океана. Толчки были зафиксированы в 80 километрах к югу от Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.
По меньшей мере 15 человек погибли, а еще 120 получили ранения, сообщили власти Эквадора.
Пострадали около 50 жилых домов, 17 школ и 31 медицинский центр. Сейчас спасатели разбирают завалы.
На данный момент установлена одна жертва землетрясения в Перу.
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