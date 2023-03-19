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Мощное землетрясение в Эквадоре и Перу, есть погибшие

rus.postimees.ee
Мощное землетрясение в Эквадоре и Перу, есть погибшие
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Землетрясение в Эквадоре.
Землетрясение в Эквадоре. Фото: EPA/Scanpix

Землетрясение силой 6,8 балла произошло в Эквадоре и Перу в субботу, 18 марта. Власти сообщают о погибших и раненых, есть разрушения, передает RUS TVNET.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой около 6,8 произошло у побережья Тихого океана. Толчки были зафиксированы в 80 километрах к югу от Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.

По меньшей мере 15 человек погибли, а еще 120 получили ранения, сообщили власти Эквадора. 

Пострадали около 50 жилых домов, 17 школ и 31 медицинский центр. Сейчас спасатели разбирают завалы.

На данный момент установлена ​​одна жертва землетрясения в Перу.

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