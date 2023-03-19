Британцы успешно опробовали новые модели работы в компаниях

Сэм Франклин, генеральный директор технологической компании Otta, сказал, что сокращение полного рабочего дня с одной недели показалось ему большим шагом, поскольку это сократит рабочее время на 20%. «Делая это, я чувствовал, что слишком сильно раскачиваю лодку», - сказал он в интервью CNBC Make It.

Он искал золотую середину и нашел ее в девяти рабочих днях в двухнедельном цикле. Это означает, что в 14 календарных днях есть девять рабочих и пять выходных дней. Каждую вторую неделю работники получают дополнительный выходной, часто в пятницу.

Otta является одной из нескольких компаний, которые в настоящее время испытывают эту модель работы - если она пройдет успешно, то в итоге может быть возможен переход на четырехдневную неделю.

«Как эксперт, я подумал, почему бы не попробовать девять дней за две недели?» - сказал Франклин.

По словам людей, опробовавших эту модель работы, она имеет те же преимущества, что и четырехдневная неделя. Это включает в себя производительность, удовлетворенность сотрудников, лучший баланс между работой и личной жизнью и улучшение самочувствия. Франклин заметил, что этот вопрос также поднимается в процессе приема на работу.

«Это одна из тех вещей, о которых все упоминают при подборе персонала, мол, я читал об этом, мне это нравится, и я хотел бы так работать», - отметил он.