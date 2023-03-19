Недавно в Великобритании завершилось успешное шестимесячное тестирование новой рабочей модели. В результате компании отметили повышение производительности труда и заинтересованности сотрудников, а работники заявили, что это улучшило качество их жизни.
Британцы успешно опробовали новые модели работы в компаниях
Сэм Франклин, генеральный директор технологической компании Otta, сказал, что сокращение полного рабочего дня с одной недели показалось ему большим шагом, поскольку это сократит рабочее время на 20%. «Делая это, я чувствовал, что слишком сильно раскачиваю лодку», - сказал он в интервью CNBC Make It.
Он искал золотую середину и нашел ее в девяти рабочих днях в двухнедельном цикле. Это означает, что в 14 календарных днях есть девять рабочих и пять выходных дней. Каждую вторую неделю работники получают дополнительный выходной, часто в пятницу.
Otta является одной из нескольких компаний, которые в настоящее время испытывают эту модель работы - если она пройдет успешно, то в итоге может быть возможен переход на четырехдневную неделю.
«Как эксперт, я подумал, почему бы не попробовать девять дней за две недели?» - сказал Франклин.
По словам людей, опробовавших эту модель работы, она имеет те же преимущества, что и четырехдневная неделя. Это включает в себя производительность, удовлетворенность сотрудников, лучший баланс между работой и личной жизнью и улучшение самочувствия. Франклин заметил, что этот вопрос также поднимается в процессе приема на работу.
«Это одна из тех вещей, о которых все упоминают при подборе персонала, мол, я читал об этом, мне это нравится, и я хотел бы так работать», - отметил он.
Бен Брэнсон-Гейтли, генеральный директор и соучредитель компании по разработке программного обеспечения для управления персоналом Charlie HR, которая также использует модель девятидневной двухнедельной недели, говорит, что заметил дополнительные преимущества по сравнению с четырехдневной рабочей неделей.
«Причина, по которой я действительно за девять, а не за четыре рабочих дня, заключается в том, что четверг не превращается в новую пятницу, - сказал он. - Чередование четырех- и пятидневных недель также создает лучший баланс».
«Эти четырехдневные рабочие недели могут быть довольно напряженными, - говорит он. - Я бы не хотел работать так каждую неделю».
Как и четырехдневная неделя, двухнедельный период с девятью рабочими днями не подходит для каждой компании и каждого сотрудника. Stand, фирма по связям с общественностью, расположенная в Лондоне, является одной из них, объясняет основательница Лаура Олифант.
«Преимущества были очевидны, я чувствовала, что мы лучше поддерживаем психическое благополучие сотрудников, уменьшаем стресс и выгорание, давая им время отключиться. И команда чувствовала себя более продуктивной. Но были и недостатки», - пояснила она.
По словам Олифант, не все сотрудники заметили преимущества. Поскольку клиенты должны были иметь возможность связаться с кем-то из сотрудников компании каждый день, Stand пришлось создать ротацию, предоставляя отдельным сотрудникам разные выходные дни.
«Это отнимало много времени и было трудно решить, как ввести ротацию, все работали по разным графикам, и команды испытывали стресс, когда наступали периоды отпусков», - говорит Олифант.
Сейчас Stand придерживается 4,5-дневного рабочего графика. По пятницам после 13:00 один человек из команды назначается следить за важной электронной почтой. Это позволило решить проблемы, которые возникали у компании при девяти рабочих днях в течение двух недель.