Опрос ⟩ Около 40 процентов эстоноземельцев считают себя гурманами

Фудтанкеры - поглощают все, до чего могут дотянуться. Они могут быстро насытиться, но забыли, что еда должна дарить и вкусовые ощущения. Имеют хороший аппетит, едят рыбную икру, шоколадный торт и хот-доги так, словно участвуют в соревновании по поеданию их на время.

Поклонники олдскульной еды - они любят все блюда из бабушкиной кулинарной книги: манный мусс, печеночный соус и хлебный суп, любят и готовят те самые блюда, которые для многих пахнут счастливым детством и школьной столовой.

Из ответов около 4700 человек, принявших участие в опросе, выяснилось, что 37 процентов людей предпочитают исследовать новые вкусы и не переживают, если на бедрах прибавилось несколько сантиметров. Главное, чтобы еда доставляла удовольствие.

С другой стороны, 29 процентов людей считают себя сознательными едоками, которые следят за тем, чтобы в пище были представлены белки, жиры и углеводы, а на тарелке - сезонные фрукты и овощи. Однако 15 процентов эстоноземельцев мало заботятся о том, что они кладут в рот, - главное, чтобы еда наполняла их желудок. Только 10% людей считают себя либо поклонниками олдскульной еды, предпочитающими привычные любимые блюда, либо бодибилдеромами, которые подсчитывают калории и обдумывают, стоит ли это блюдо и дальше употреблять в пищу.