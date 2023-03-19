НАТО планирует усилить группировку у границ с Россией. Там могут разместить до 300 тысяч военных

По данным Politico, чиновники НАТО выдвигают идею о размещении на восточных границах группировки в 300 тысяч военных.

Так, первый эшелон войск альянса может состоять из примерно 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению в течение десяти дней. В его состав могут войти военные из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы. Второй эшелон будет поддерживать первый и должен быть готов к развертыванию в течение 10-30 дней из таких стран, как Германия.

Однако, пишет Politico, эта стратегия требует от членов НАТО значительных усилий и координации, а многие страны альянса и без того обеспокоены недостаточными собственными запасами боеприпасов, пополнение которых требует времени и денег.

Как сообщала The New York Times в ноябре 2022 года, 20 из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для отправки оружия в Украину.