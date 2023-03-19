Погребенные под бетоном в Палдиски ядерные реакторы просветят при помощи частиц мюона, чтобы получить представление о точном расположении этих отходов в саркофагах и возможности перемещения их в новое хранилище, пишет ERR.
Начинается исследование захороненных в Палдиски ядерных отходов
Начинается исследование захороненных в Палдиски ядерных отходов
По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Антти Тооминга, в точности неизвестно, сколько радиоактивных отходов под железобетоном захоронили российские войска, покинувшие Палдиски в 1990-х годах.
«Эти два реакторных отсека были заполнены различными источниками радиации и другими радиоактивными отходами», – пояснил Тооминг.
Посмотреть, что происходит за железобетоном можно при помощи частиц мюона. Получение обзора расположения ядерных отходов в реакторах обойдется государству в 1,6 миллиона евро.
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