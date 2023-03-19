По мнению премьер-министра Санны Марин, в Финляндии есть основания для эксперимента с сокращением рабочего времени.
Премьер-министр Финляндии: есть повод поэкспериментировать с сокращением рабочего времени
Премьер-министр Финляндии: есть повод поэкспериментировать с сокращением рабочего времени
В воскресенье Марин заявил на заседании правления социал-демократов, что СДП хочет, чтобы плоды повышения производительности распределялись между рабочими в долгосрочной перспективе.
По словам премьер-министра, слишком много людей изматываются на работе, а повышение числа больничных и нетрудоспособности по причинам психического здоровья - тревожное явление.
Она отметила, что волна проблем с психическим здоровьем и истощением особенно сильно ударила по молодым работникам.