Премьер-министр Финляндии: есть повод поэкспериментировать с сокращением рабочего времени

В воскресенье Марин заявил на заседании правления социал-демократов, что СДП хочет, чтобы плоды повышения производительности распределялись между рабочими в долгосрочной перспективе.

По словам премьер-министра, слишком много людей изматываются на работе, а повышение числа больничных и нетрудоспособности по причинам психического здоровья - тревожное явление.