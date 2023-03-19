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Завтра станут известны условия распределения 80 млн евро многоквартирным домам

Мерике Леэс
, экономический журналист
Завтра станут известны условия распределения 80 млн евро многоквартирным домам
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Субсидии на реновацию многоквартирных домов оказался очень популярными.
Субсидии на реновацию многоквартирных домов оказался очень популярными. Фото: Marko Saarm / Sakala

В понедельник Kredex опубликует условия поддержки энергоэффективности для многоквартирных домов, в рамках которой квартирным товариществам будет распределено 80 миллионов евро.

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, в этом году отопительный сезон подходит к концу и самое время подумать о следующей зиме.

«Рынок электроэнергии уже сейчас претерпевает стремительные изменения, и определенно стоит инвестировать в реновацию домов и многоквартирных домов и повышение энергоэффективности, если это возможно. Сохранение тепла в доме позволит снизить расходы на отопление для всех домохозяйств. Если кооператив не может позволить себе полный ремонт, субсидию можно также использовать для замены системы отопления на более энергоэффективную», - сказала Сиккут.

Субсидии будут финансировать капитальный ремонт многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже C. На этот раз также можно отдельно подать заявку на поддержку замены системы отопления в многоквартирном доме с печным, газовым или электрическим отоплением на систему возобновляемых источников энергии или на подключение многоквартирных домов к сети централизованного теплоснабжения. Как правило, на получение поддержки могут претендовать квартирные товарищества жилых домов, заселенных до 2000 года. При замене системы отопления нет ограничений по срокам ввода здания в эксплуатацию.

В зависимости от местоположения и размера здания, а также выполняемых работ, размер субсидии составит от 30 до 50 процентов. Например, ставка субсидии выше для небольших многоквартирных домов или в сельской местности, или если ремонт включает установку лифта. В рамках текущего конкурса заявок будет распределено в общей сложности 80 миллионов евро.

Первоначально можно будет подать заявку на получение субсидий на полную реконструкцию, но в будущем будет добавлена возможность получения субсидий на частичную реконструкцию. Полная реконструкция включает в себя ремонт и утепление фасада и крыши, замену окон, создание системы вентиляции и, если установлена система центрального отопления, ее ремонт.

Кроме того, будет оказана поддержка другим направлениям деятельности, связанным с энергосбережением и внедрением решений в области возобновляемых источников энергии, таким как установка солнечных панелей и солнечных коллекторов для производства горячей воды, а также установка инфраструктуры для зарядки электромобилей. Поддерживаемые меры включают в себя обеспечение теплом в случае отключения электроэнергии с возможностью переключения отопительного узла на внешнее питание.

Также будет оказана поддержка в проведении необходимых мероприятий, связанных с работами, таких как подготовка проекта строительства, обследование здания и аудит, услуги технического консультанта и надзор со стороны владельца.

Прием заявок на получение субсидий откроется 10 апреля.

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