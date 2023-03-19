Завтра станут известны условия распределения 80 млн евро многоквартирным домам

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, в этом году отопительный сезон подходит к концу и самое время подумать о следующей зиме.

«Рынок электроэнергии уже сейчас претерпевает стремительные изменения, и определенно стоит инвестировать в реновацию домов и многоквартирных домов и повышение энергоэффективности, если это возможно. Сохранение тепла в доме позволит снизить расходы на отопление для всех домохозяйств. Если кооператив не может позволить себе полный ремонт, субсидию можно также использовать для замены системы отопления на более энергоэффективную», - сказала Сиккут.

Субсидии будут финансировать капитальный ремонт многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже C. На этот раз также можно отдельно подать заявку на поддержку замены системы отопления в многоквартирном доме с печным, газовым или электрическим отоплением на систему возобновляемых источников энергии или на подключение многоквартирных домов к сети централизованного теплоснабжения. Как правило, на получение поддержки могут претендовать квартирные товарищества жилых домов, заселенных до 2000 года. При замене системы отопления нет ограничений по срокам ввода здания в эксплуатацию.