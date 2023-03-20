Жителям Эстонии снова придется раскошелиться

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Земельный налог в размере до 64 евро за любую землю, находящуюся на территории единицы местного самоуправления, необходимо уплатить единовременно до 31 марта. Из суммы земельного налога, превышающего 64 евро, до 31 марта должно быть уплачено не менее половины, но не менее 64 евро. Оставшуюся часть земельного налога можно уплатить не позднее 2 октября.

Очередная оценка земли, проведенная Земельным департаментом в 2022 году, в результате которой стоимость земли изменилась, не отражается в обязательстве по земельному налогу за этот год. Результаты регулярной оценки земли будут использоваться с 1 января 2024 года.

Новые ставки земельного налога самоуправления установят до 1 июля 2023 года, после чего не позднее осени можно будет проверить прогноз своих обязательств по земельному налогу на 2024 год.

С новой стоимостью земли, установленной Земельным департаментом, можно ознакомиться в их обновленном земельном кадастре на minu.kataster.ee, а по вопросам оценки земли необходимо обращаться в Земельный департамент.