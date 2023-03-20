На представительском турнире по пляжному теннису лучшими оказались итальянцы

В женских парных состязаниях эстонские теннисистки Кимберли Валгемяэ и Элина Калве вошли в четверку сильнейших. Но в полуфинале им пришлось признать преимущество латышских спортсменок Александры Ковалевой и Виктории Стенцлавы (6:0, 6:3). Вопреки пронозам, итальянкам Матильде Массай и Джулии Черутти в матче за первое место пришлось хорошенько потрудиться, чтобы обыграть латвийскую пару (6:3, 6:4). Перед этим, в полуфинале, Массай-Черутти выдержали еще более сложный матч – их соперницами были также представительницы Латвии Аня Алексюка и Грета Вейнберга (2:6, 6:1, 10:8). В решающем сете (быстрая игра до 10 очков) они вышли из проигрышного положения 2:5. Для итальянок это уже четвертая победа на турнире ITF, который проводится в Эстонии.