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На представительском турнире по пляжному теннису лучшими оказались итальянцы

rus.postimees.ee
На представительском турнире по пляжному теннису лучшими оказались итальянцы
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Победители турнира по пляжному теннису Марко Фаччини и Лука Андреолини.
Победители турнира по пляжному теннису Марко Фаччини и Лука Андреолини. Фото: Aldis Toome

На турнире ITF по пляжному теннису BT50 Raul Tagaväli Tallinn Open 2 (призовой фонд 4000 евро) первое место как в женских, так и мужских парных состязаниях завоевали итальянцы. Турнир прошел хорошо, многие зарубежные участники пообещали и в дальнейшем приезжать в Эстонию. Нашим теннисистам прошедший турнир дал огромный опыт.

В женских парных состязаниях эстонские теннисистки Кимберли Валгемяэ и Элина Калве вошли в четверку сильнейших. Но в полуфинале им пришлось признать преимущество латышских спортсменок Александры Ковалевой и Виктории Стенцлавы (6:0, 6:3). Вопреки пронозам, итальянкам Матильде Массай и Джулии Черутти в матче за первое место пришлось хорошенько потрудиться, чтобы обыграть латвийскую пару (6:3, 6:4). Перед этим, в полуфинале, Массай-Черутти выдержали еще более сложный матч – их соперницами были также представительницы Латвии Аня Алексюка и Грета Вейнберга (2:6, 6:1, 10:8). В решающем сете (быстрая игра до 10 очков) они вышли из проигрышного положения 2:5. Для итальянок это уже четвертая победа на турнире ITF, который проводится в Эстонии.

В мужских парных состязаниях финал, за который сражались итальянские спортсмены, получился очень драматичным. Пара Питер Кампеделли-Андреа Серантони в решающем сете, при этом ведя в счете 9:7, все же уступила фаворитам Марко Фаччини и Луке Андреолини. Победный счет Фаччини-Андреолини - 6:4, 5:7, 9:11.

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