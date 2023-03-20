Тянак: мы должны внести изменения, чтобы это не повторилось

Наш гонщик выбыл из большой игры уже в самом начале первого серьезного гоночного дня, поскольку у его гибрида Ford Puma начались проблемы с турбиной. Хотя основную проблему разрешили, мелкие недочеты возникали в течение всех выходных.

По завершении гонок Тянака попросили подытожить мексиканское ралли.

«О да, особо сказать нечего. Надеюсь, этого больше не повторится. Это не были выходные мечты, скорее выходные, после которых нужно что-то менять, чтобы мы не продолжили дальше в том же духе».

Из-за возникших проблем, Тянаку на этих гонках пришлось довольствоваться девятым местом. Но он набрал дополнительные очки в пунктовом зачете – тут он уступил лишь Себастьену Ожье (Toyota).

В общем зачете серии чемпионата мира Тянак с 47-ю очками сейчас занимает четвертое место. Лидером является Ожье, у которого 56 очков. Второе место у Тьерри Невилла (53) и Калле Рованперя (52).