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Профессор международного права ⟩ Публичное хвастовство военными преступлениями стало причиной выдачи ордера на арест Путина

Андрес Эйнманн
Публичное хвастовство военными преступлениями стало причиной выдачи ордера на арест Путина
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Президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова публично рассуждали о вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию, этот разговор был также показан по телевидению.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова публично рассуждали о вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию, этот разговор был также показан по телевидению. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters / Scanpix

Хотя у России достаточно кандидатов для передачи в Международный уголовный суд (МУС) за военные преступления после вторжения в Украину, эта организация первой выдала ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, выбор, вероятно, обусловлен тем, что оба они публично хвастались совершенными ими преступлениями.

Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, 17 марта, выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте России по правам ребенка.

В заявлении МУС говорится, что есть основания полагать, что и Путин, и Львова-Белова несут ответственность за военные преступления, заключающиеся в незаконной депортации населения Украины и нарушении прав детей.

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