Профессор международного права ⟩ Публичное хвастовство военными преступлениями стало причиной выдачи ордера на арест Путина

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова публично рассуждали о вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию, этот разговор был также показан по телевидению.

Хотя у России достаточно кандидатов для передачи в Международный уголовный суд (МУС) за военные преступления после вторжения в Украину, эта организация первой выдала ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, выбор, вероятно, обусловлен тем, что оба они публично хвастались совершенными ими преступлениями.