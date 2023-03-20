Хотя у России достаточно кандидатов для передачи в Международный уголовный суд (МУС) за военные преступления после вторжения в Украину, эта организация первой выдала ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, выбор, вероятно, обусловлен тем, что оба они публично хвастались совершенными ими преступлениями.
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Профессор международного права ⟩ Публичное хвастовство военными преступлениями стало причиной выдачи ордера на арест Путина
Публичное хвастовство военными преступлениями стало причиной выдачи ордера на арест Путина
Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, 17 марта, выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте России по правам ребенка.