Запрет больше не действует. Хейки Наби вернется в спорт

«Учитывая нынешнее физическое и эмоциональное состояние, разумно сосредоточиться на тренировках и постепенно двигаться вперед, - сообщил Наби. – Я несправедливо потерял два года, находясь на вершине карьеры, пропустил одну Олимпиаду, но тем не менее хочу осуществить свою мечту. Знаю, что это потребует огромной работы».

По словам тренера Наби Ивара Коткаса, цель борца – попасть на Олимпиаду в Париже.

«Первая возможность для этого появится на чемпионате мира, который через полгода пройдет в Сербии, - сказал Коткас. – Там будут распределены пять путевок на Олимпийские игры. – Мы начинаем регулярные тренировки, чтобы восстановить чувство борьбы и ритм профессионального спортсмена. Участие в чемпионате Эстонии мы не планируем, поскольку четырех недель явно не хватит, чтобы привести Наби в необходимую форму. Если все пойдет по плану, летом выступим на парочке контрольных соревнований».

Президент Эстонской федерации борьбы Яанус Паэвяли оценил решение Хейки Наби продолжить карьеру.

«Я не сомневаюсь, что несмотря на вынужденную двухгодичную паузу, Хейки еще порадует своих болельщиков. Мы же приветствуем возвращение Хейки, скрестили за него пальцы и будем поддерживать по мере своих возможностей», - сказал Паэвяли.