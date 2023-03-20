Неожиданно. Теннисист-рекордсмен вылетел из топ-10 рейтинга ATP

Надаль продержался 912 недель подряд в топ-10, что считается рекордом в истории тенниса. Предыдущим рекордсменом был Джимми Коннорс (788)

Он опустился с восьмого на 13-е место в рейтинге. Случилось это из-за выхода американца Тейлора Фритца в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика).

Сам Надаль не смог защитить очки, добытые в прошлом году за выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где уступил Фритцу. Он пропустил турнир из-за травмы, в связи с чем потерял 600 рейтинговых очков.

Надаль находился в топ-10 с апреля 2005 года. Он продержался в лидирующей десятке 912 недель подряд, что считается рекордом в истории тенниса. Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Коннорсу — 788 недель. Американец был одним из ведущих игроков 1970–1980-х.