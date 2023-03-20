Ученики и их семьи требуют сохранения маленьких школ: горсобрание игнорирует наши просьбы!

Председатель Ляэнераннаского горсобрания Арманд Рейнмаа представил собранию проект урезания школьной сети, согласно которому планируется полностью закрыть несколько школ и отменить обучение с пятого класса в других. Общины к подготовке данного проекта не привлекались, их предложения были учтены, но муниципальная власть еще не сформировала свою позицию. Ученики и их родители это решение не поддерживают: по их мнению, это негативно скажется как на воспитании детей, так и на жизни и развитии общины в целом.

Горсобрание планирует частично прекратить деятельность школ Виртсу, Варбла и Кунга, то есть школы могут обучать детей только до пятого класса. Также планируется частитчно прекратить деятельность детского сада и начальной школы Кымси: отменить 5 и 6 класс. Лыпескую основную школу и Метсклюласкую начальную школу планируется закрыть.

Важно сохранить местные школы

По мнению учеников, сохранить школы важно, потому что это дает детям возможность продолжать обучение дома, достигая очень хороших результатов: об этом говорят результаты олимпиад и госрейтингов. Кроме того, изменение школьной сети приведет к потере уникальности школ, что негативно скажется на имидже школ и общин.