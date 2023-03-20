Ученики и родители маленьких школ в Ляэнеранна решили бороться за их сохранение в нынешнем виде. В пятницу, за час до заседания горсобрания, они проведут демонстрацию перед волостным домом.
Ученики и их семьи требуют сохранения маленьких школ: горсобрание игнорирует наши просьбы!
Председатель Ляэнераннаского горсобрания Арманд Рейнмаа представил собранию проект урезания школьной сети, согласно которому планируется полностью закрыть несколько школ и отменить обучение с пятого класса в других. Общины к подготовке данного проекта не привлекались, их предложения были учтены, но муниципальная власть еще не сформировала свою позицию. Ученики и их родители это решение не поддерживают: по их мнению, это негативно скажется как на воспитании детей, так и на жизни и развитии общины в целом.
Горсобрание планирует частично прекратить деятельность школ Виртсу, Варбла и Кунга, то есть школы могут обучать детей только до пятого класса. Также планируется частитчно прекратить деятельность детского сада и начальной школы Кымси: отменить 5 и 6 класс. Лыпескую основную школу и Метсклюласкую начальную школу планируется закрыть.
Важно сохранить местные школы
По мнению учеников, сохранить школы важно, потому что это дает детям возможность продолжать обучение дома, достигая очень хороших результатов: об этом говорят результаты олимпиад и госрейтингов. Кроме того, изменение школьной сети приведет к потере уникальности школ, что негативно скажется на имидже школ и общин.
Если горсобрание одобрит предложение, то с осени каждый день сотне детей придется добираться до Лихула, а то и дальше. Это повысит уровень стресса детей и семей и отразится на выборе места жительства нынешними и потенциальными жителями региона, а также на образовательных результатах учащихся.
«Община Виртсу и раньше подавала в горсобрание различные просьбы и предложения, которые позволили бы успешно продолжить деятельность основной школы в Виртсу, но самоуправление Ляэнеранна на них не ответило», - сказала Трийн Рааве от имени родителей школы Виртсу.
24 марта семьи учащихся маленьких школ Ляэнераннаской волости проведут демонстрацию перед волостным зданием. Демонстранты требуют, чтобы школы сохранили свою структуру, уникальность и возможность предложить детям региона высокий уровень образования рядом с домом.
Подготовка к пикету началась заранее
Ученики получают необходимые знания и навыки для проведения демонстрации на уроках обществознания и искусства. Вместе с родителями-добровольцами учителя знакомят детей с принципами открытого и свободного общества и объясняют природу демонстрации как одного из наиболее влиятельных инструментов демократии.
«Тяжелые времена, постигшие нашу школу, парадоксальным образом дают возможность научить детей основам демократии и побудить их постоять за себя. С этим предложением к нам обратились активные родители и община», - сказала исполняющая обязанности директора школы Виртсу Айре Арге.
Подготовка к пикету началась после весенних каникул, когда в ответ на пожелания учеников и родителей на уроках обществознания и искусства с учениками стали мастерить плкаты. Ученикам объясняют принципы создания привлекательных и эффективных текстов и дизайнов, а также рассказывают об активной роли человека и сообщества в формировании повседневной жизни и политики.
Детям также говорят о важности отстаивания своего мнения и прав и знакомят с правами людей, избранных в качестве народных представителей в органы местного самоуправления. Вместе с этим не забывают рассказать и об обязанностях и ответственности по отношению к своим избирателям и общинам.