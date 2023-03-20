Входящее в группу Nordecon предприятие Tariston AS и Департамент транспорта подписали договор на строительство отрезка дороги 2+1 Нянурме-Пиккнурме на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа.
На шоссе Таллинн-Тарту появится новый отрезок 2+1
Стоимость контракта составляет 8,9 млн евро без учета НДС. Крайний срок завершения работ - ноябрь 2023 года.
Длина трехполосного участка дороги Неанурме-Пиккнурме составляет 6,4 км. Зона обгона в направлении Таллинн-Тарту составляет 2,1 км, а зона обгона в направлении Тарту-Таллинн - 2 км. Направления движения разделены центральным барьером.
На участке запланирован один 26,5-метровый мост для мелких животных, 191 метр шумозащитной стены, 7214 метров ограждения для крупных животных и 18 трамплинов, с помощью которых животные могут безопасно вернуться в лес. Также будут построены восемь платформ ожидания автобусов с пешеходными дорожками шириной 2,5 метра, предназначенными для соединения остановки с ближайшими концами дороги. В каждом направлении будут построены три SOS-места для аварийных остановок. Кроме того, будет построено наружное освещение перекрестка, расположенного на 141,6 километре.
Проект подготовлен фирмой OÜ Skepast&Puhkim. Проект финансируется при поддержке Инвестиционного плана развития дорожной инфраструктуры Департамента транспорта на период 2021-2027 гг., Фонда единения ЕС и Европейского регионального фонда.