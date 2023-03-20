На шоссе Таллинн-Тарту появится новый отрезок 2+1

На участке запланирован один 26,5-метровый мост для мелких животных, 191 метр шумозащитной стены, 7214 метров ограждения для крупных животных и 18 трамплинов, с помощью которых животные могут безопасно вернуться в лес. Также будут построены восемь платформ ожидания автобусов с пешеходными дорожками шириной 2,5 метра, предназначенными для соединения остановки с ближайшими концами дороги. В каждом направлении будут построены три SOS-места для аварийных остановок. Кроме того, будет построено наружное освещение перекрестка, расположенного на 141,6 километре.