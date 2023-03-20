Что не так с эстонскими заправками? Цена на нефть баснословно низкая, но стоимость топлива не снижается

Сегодня утром цена барреля нефти марки Brent снизилась на 2,7%. Баррель торговался ниже уровня $71.

В то же время американский сорт WTI стоил 64,8 доллара за баррель.

Цена барреля нефти марки Brent за последний месяц упала на 14,3%. По сравнению с показателями начала года баррель нефти подешевел на целых 17,2%. Сегодня утром цена на нефть была на самом низком уровне за последние 15 месяцев.

Аналитики Reuters говорят, что частично падение цен на нефть связано с опасениями трейдеров в связи с проблемами в банковском секторе США. В Европе инвесторов напугал надвигающийся крах 170-летнего швейцарского банка Credit Suisse. Сегодня стало известно, что банк будет куплен конкурентом UBS. В то же время, по оценкам нефтяных аналитиков, спрос со стороны Китая растет, что, в свою очередь, должно поддержать цену.