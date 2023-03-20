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С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер

rus.postimees.ee
С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер
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Теплое озеро. Иллюстративное фото.
Теплое озеро. Иллюстративное фото. Фото: Küllike Rooväli / Postimees.

В связи с ухудшением ледовой обстановки с сегодняшнего дня, 20 марта, запрещен выход на лед пешком и на внедорожниках. Ограничение касается Теплого и Псковского озер, озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.

С завтрашнего дня, 21 марта, пешим ходом и на внедорожниках запрещен выход на лёд Нарвского водохранилища.

Пешим ходом и на внедорожниках разрешается выход на лед следующих водоемов:

  • Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 2000 килограммов)

В целях сохранения жизни запрещается выход на лед следующих пограничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

Теплое и Псковское озеро

  • озеро Пабра
  • озеро Ванику
  • озеро Крийва
  • озеро Паттина
  • река Нарва
  • Нарвское водохранилище.
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