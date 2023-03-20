В связи с ухудшением ледовой обстановки с сегодняшнего дня, 20 марта, запрещен выход на лед пешком и на внедорожниках. Ограничение касается Теплого и Псковского озер, озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.
С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер
С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер
С завтрашнего дня, 21 марта, пешим ходом и на внедорожниках запрещен выход на лёд Нарвского водохранилища.
Пешим ходом и на внедорожниках разрешается выход на лед следующих водоемов:
- Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 2000 килограммов)
В целях сохранения жизни запрещается выход на лед следующих пограничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
Теплое и Псковское озеро
- озеро Пабра
- озеро Ванику
- озеро Крийва
- озеро Паттина
- река Нарва
- Нарвское водохранилище.
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