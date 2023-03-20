Иди лесом: эстонское искусство, вдохновленное природой, сделает поход осмысленным!

На выставке в Музее Адамсона-Эрика будут представлены преимущественно лесные пейзажи Лейли Мууга, Энна Пылдрооси, Ольги Терри, Олава Марана и других эстонских авторов 1970-80-х годов, трехмерные изображения животных, а также юмористический видеоарт Эдварда фон Лынгуса.

Название «За деревьями есть лес» иронично обыгрывает известное выражение «за деревьями не видеть леса». В Эстонии такое, поверьте, невозможно. Лес тут всюду - в городах прыгают зайцы, лисицы едва ли не голосуют вдоль обочин дорог, как заправские хичхайкеры. Мы живем в стране, чья основная территория занята лесом, остальное - это так, отдельные включения.

Энн Пыльдроос Пейзаж в Пудиссоо. III (1988), холст, масло. Фото: Stanislav Stepashko / EKM

Выставка исследует процесс формирования и закрепления представлений о лесе как о культурном феномене в период позднесоветской Эстонии. Местные художники в числе первых начали поднимать проблему разрушительной деятельности человека и угроз, которые невоздержанная индустриализация несет устойчивому развитию.

«Идея выставки продиктована острой общественной дискуссией последних лет о состоянии и благополучии эстонских лесов. В 1970-80-е годы группа "Руя" пела по радио Tule metsa! (заметьте, все-таки не mine - прим. ред.), накситралли и Баба Мора помогали формировать экологически чувствительное сознание у читателей детской литературы. Визуальное искусство помогло увязать лес с ценностным пространством и сделать его основой культурного самоопределения», — поясняет Карин Висенте, куратор выставки.

Айли Винт. Сосняк (1974). Холст, масло. Фото: Stanislav Stepashko / EKM