Лес в Эстонии – пространство силы, основа самосознания и ресурс развития. Эстонская культура неразрывно связана с лесом. Словесные и визуальные искусства обыгрывают мифологическую символику леса и размышляют о его будущем, от которого всецело зависит и наше будущее. 24 марта в Музее Адамсона-Эрика открывается выставка «За деревьями есть лес», где прослеживается формирование образа леса в эстонском искусстве в позднесоветский период.
Иди лесом: эстонское искусство, вдохновленное природой, сделает поход осмысленным!
На выставке в Музее Адамсона-Эрика будут представлены преимущественно лесные пейзажи Лейли Мууга, Энна Пылдрооси, Ольги Терри, Олава Марана и других эстонских авторов 1970-80-х годов, трехмерные изображения животных, а также юмористический видеоарт Эдварда фон Лынгуса.
Название «За деревьями есть лес» иронично обыгрывает известное выражение «за деревьями не видеть леса». В Эстонии такое, поверьте, невозможно. Лес тут всюду - в городах прыгают зайцы, лисицы едва ли не голосуют вдоль обочин дорог, как заправские хичхайкеры. Мы живем в стране, чья основная территория занята лесом, остальное - это так, отдельные включения.
Выставка исследует процесс формирования и закрепления представлений о лесе как о культурном феномене в период позднесоветской Эстонии. Местные художники в числе первых начали поднимать проблему разрушительной деятельности человека и угроз, которые невоздержанная индустриализация несет устойчивому развитию.
«Идея выставки продиктована острой общественной дискуссией последних лет о состоянии и благополучии эстонских лесов. В 1970-80-е годы группа "Руя" пела по радио Tule metsa! (заметьте, все-таки не mine - прим. ред.), накситралли и Баба Мора помогали формировать экологически чувствительное сознание у читателей детской литературы. Визуальное искусство помогло увязать лес с ценностным пространством и сделать его основой культурного самоопределения», — поясняет Карин Висенте, куратор выставки.
В то время как художники изображали в своих работах лесные и природные мотивы, активизировалось природоохранное движение, боровшееся с негативными последствиями ведения лесного хозяйства. В 1970-е началось создание заповедных зон в Эстонии, а в 1980-е начались так называемые «болотные» и «фосфоритные» войны. Многие художники изображали природу Лахемаа - первого национального парка Эстонии (создан в 1971 году) и отдавали дань уважения видовому богатству лесов других регионов страны.
Выставка наглядно доказывает, что устойчивость природной среды во многом является вопросом культуры. Будущее леса и нашей экосистемы в целом зависит от того, какой образ леса преобладает в обществе.
В рамках выставки можно заказать образовательную программу для школьных групп и экскурсию на эстонском, английском и русском языках. Семьям с детьми помогут занимательные рабочие листы, а все желающие смогут заняться поделками в тематическом Подвале Искусств.
Выставку курируют Карин Висенте, дизайнер Пеэтер Лауриц, графический дизайнер Кэтлин Тишлер-Зюлд и звукорежиссер Вельо Руннель. Выставка подготовлена в сотрудничестве с Эстонским музеем прикладного искусства и дизайна и Тартуским художественным музеем.
Выставка открыта для посетителей до 27 августа 2023 года.