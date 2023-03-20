Тратились ли пожертвованные эстонцами деньги по назначению? НКО Slava Ukraini проведет собрание по теме финансовой дисциплины

Об этом BNS сообщили в руководстве НКО, отметив, что, поскольку ревизия только начинается, точные причины ее инициирования, к сожалению, пока невозможно раскрыть во всех подробностях.

НКО Slava Ukraini сотрудничает со своими партнерами в Украине и надеется как можно скорее выяснить, была ли и насколько эффективно использована помощь, которую эстонский народ собрал для Украины за последний год.