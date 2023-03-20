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Тратились ли пожертвованные эстонцами деньги по назначению? НКО Slava Ukraini проведет собрание по теме финансовой дисциплины

BNS
Тратились ли пожертвованные эстонцами деньги по назначению? НКО Slava Ukraini проведет собрание по теме финансовой дисциплины
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В рамках совместной акции НКО Slava Ukraini и Postimees украинским воинам в Донецкой области передано 68 комплектов зимней формы.
В рамках совместной акции НКО Slava Ukraini и Postimees украинским воинам в Донецкой области передано 68 комплектов зимней формы. Фото: Erik Prozes

В понедельник вечером состоится общее собрание НКО Slava Ukraini, посвященное четырем темам - подведению итогов первого года работы, расширению состава правления, формированию наблюдательного совета и инициированию аудита.

Об этом BNS сообщили в руководстве НКО, отметив, что, поскольку ревизия только начинается, точные причины ее инициирования, к сожалению, пока невозможно раскрыть во всех подробностях.

НКО Slava Ukraini сотрудничает со своими партнерами в Украине и надеется как можно скорее выяснить, была ли и насколько эффективно использована помощь, которую эстонский народ собрал для Украины за последний год.

«Надеемся, что проверка даст ответ на наши вопросы, чтобы мы могли поделиться ими и с вами. А пока просим с пониманием отнестись к этой теме и сохранять трудовой мир», - сказали в НКО.

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