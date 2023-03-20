Наконец-то договорились: машинисты и диспетчеры Elron подписали коллективный договор на 2023 год

Об этом сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов Эстонии, отметив, что было заключено соглашение об уровне заработной платы, что создает хорошие условия для взаимопонимания между работниками и работодателем и для развития сотрудничества.

По словам председателя Эстонского профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, на этот раз переговоры были очень сложными. «Работники хотели, чтобы повышение зарплаты компенсировало снижение покупательной способности зарплаты, вызванное высокой инфляцией. Это также было обоснованным требованием, и хорошо, что мы достигли взаимопонимания», - прокомментировал он.

Переговоры, начавшиеся в прошлом году, длились семь месяцев, и соглашение было достигнуто с помощью государственного примирителя. Переговоры затянулись надолго, потому что низкий уровень зарплат машинистов и диспетчеров и небольшая надбавка уже не покрывали инфляцию.