Профсоюз железнодорожников и предприятие Elron в минувшую пятницу подписали коллективный договор на 2023 год.
Наконец-то договорились: машинисты и диспетчеры Elron подписали коллективный договор на 2023 год
Об этом сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов Эстонии, отметив, что было заключено соглашение об уровне заработной платы, что создает хорошие условия для взаимопонимания между работниками и работодателем и для развития сотрудничества.
По словам председателя Эстонского профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, на этот раз переговоры были очень сложными. «Работники хотели, чтобы повышение зарплаты компенсировало снижение покупательной способности зарплаты, вызванное высокой инфляцией. Это также было обоснованным требованием, и хорошо, что мы достигли взаимопонимания», - прокомментировал он.
Переговоры, начавшиеся в прошлом году, длились семь месяцев, и соглашение было достигнуто с помощью государственного примирителя. Переговоры затянулись надолго, потому что низкий уровень зарплат машинистов и диспетчеров и небольшая надбавка уже не покрывали инфляцию.
«Я высоко оцениваю вклад работников, которые не побоялись отстоять свои права. Решение начать акцию по достижению соглашения было трудным, но оно помогло продвинуться вперед и достичь договоренности. Коллективный договор выгоден обеим сторонам, потому что мотивированный сотрудник делает все возможное во время работы - за справедливую заработную плату», - сказал доверенное лицо компании Elron Александр Якушкин.