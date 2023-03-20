Канепи не повезло в Майами с соперницей

Между собой Канепи и Джорджи встречались только один раз, это было в 2016 году на турнире в Штутгарте. Тогда итальянка выиграла со счетом 6:4, 6:2. Кайя тогда была не в лучшей форме и вскоре после этого вообще решила год отдохнуть от тенниса. Еще раз Джорджи одержала техническую победу из-за того, что Канепи снялась с матча. Это было в 2015 году.