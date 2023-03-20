Соперницей первой ракетки Эстонии Кайи Канепи в первом туре турнира в Майами станет итальянка Камила Джорджи (WTA 44).
Канепи не повезло в Майами с соперницей
В конце февраля Джорджи выиграла турнир Merida WTA 250. А на завершившемся недавно Индиан-Уэллс она проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле, но стоит отметить, что первый сет итальянка выиграла.
Между собой Канепи и Джорджи встречались только один раз, это было в 2016 году на турнире в Штутгарте. Тогда итальянка выиграла со счетом 6:4, 6:2. Кайя тогда была не в лучшей форме и вскоре после этого вообще решила год отдохнуть от тенниса. Еще раз Джорджи одержала техническую победу из-за того, что Канепи снялась с матча. Это было в 2015 году.
Победительница турнира Канепи – Джорджи сыграет во втором туре с Викторией Азаренко (WTA 14). Положение у Канепи – Азаренко 3:1 в пользу белоруски, но три игры из четырех были проведены в 2009 году. Единственный матч, который состоялся недавно – в 2022 году в Цинциннати - выиграла Азаренко.
Основной турнир стартует в Майами завтра, но пока неизвестно, встретятся Канепи и Джорджи во вторник или среду.