Пытался заработать на акциях: мошенники выманили у жителя Таллинна более 60 000 евро

В пятницу, 17 марта, полиция начала производство по следующему делу: 46-летнему мужчине позвонил якобы представитель инвестиционной компании Watermancapital и посоветовал присоединиться к биржевой торговой площадке их компании watermancapital.com, что мужчина и сделал.

Позже выяснилось, что деньги, полученные от продажи акций, ему не вернут, и вывести их самостоятельно с платформы не получится. Позже он прочитал в интернете, что это мошенническая схема.