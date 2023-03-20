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Пытался заработать на акциях: мошенники выманили у жителя Таллинна более 60 000 евро

rus.postimees.ee
Пытался заработать на акциях: мошенники выманили у жителя Таллинна более 60 000 евро
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Осторожно! С вами выходит на контакт интернет-мошенник!
Осторожно! С вами выходит на контакт интернет-мошенник! Фото: Shutterstock

Житель Таллинна стал жертвой мошенников и потерял более 60 000 евро, желая заработать на бирже.

В пятницу, 17 марта, полиция начала производство по следующему делу: 46-летнему мужчине позвонил якобы представитель инвестиционной компании Watermancapital и посоветовал присоединиться к биржевой торговой площадке их компании watermancapital.com, что мужчина и сделал.

Мужчина осуществил переводы на различные счета в иностранных банках на общую сумму 60 479 евро.

Позже выяснилось, что деньги, полученные от продажи акций, ему не вернут, и вывести их самостоятельно с платформы не получится. Позже он прочитал в интернете, что это мошенническая схема.

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