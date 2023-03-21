КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Государство должно быть заметно в Ида-Вирумаа не ежовыми рукавицами

Еще до выборов возникло ощущение, что EKRE в значительной степени потеряла интерес к заигрываниям с русскоязычным электоратом, пик которых пришелся, наверное, на 2019-2020 гг., и уж совершенно неудивительно, что теперь, после выборов, влиятельные люди в этой партии и вовсе не выбирают выражения, когда высказываются по «русскому вопросу».

Брейвель высказался в том духе, что, например, без обилия пограничников и военных на улицах Ида-Вирумаа местная власть в последние 20 лет стала представлена русскими настроениями и русским языком, но сейчас, мол, нельзя уже это терпеть, и поэтому нужно отрезвить жителей региона, и в том числе - сделать более заметным в этом регионе и присутствие Полиции безопасности.

Спецслужбы работают эффективно тогда, когда их деятельность не бросается в глаза

Последняя мера кажется наименее продуктивной в плане того, чтобы предотвратить в будущем успехи на выборах в Ида-Вирумаа политиков, имеющих схожие с Михаилом Стальнухиным или Айво Петерсоном взгляды, потому что некоторые государственные службы и учреждения работают эффективнее тогда, когда им удается быть как раз незаметными, а вот их демонстративная активность, напротив, не успокаивает общество, а усиливает его нервозность.