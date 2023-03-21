Теперик: российской элите придется решить, продолжать ли ей работать на находящегося в международном розыске преступника

- Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Едва ли такой арест сможет стать реальностью в ближайшее время, но можно ли сказать, что этот жест показал, что Путин больше не рассматривается Западом как возможный участник переговоров о прекращении огня? Равно как и переговоров о послевоенном формате отношений в мире?

- Безусловно, выдача этого ордера стала очень сильным сигналом, причем посланным сразу в двух направлениях. Во-первых, он адресован так называемым сомневающимся странам, с которыми Россия пыталась или даже до сих пор пытается наладить какое-то сотрудничество, чтобы компенсировать те потери, которые нанесены разрывом отношений со странами свободной демократии. Таким образом, этот сигнал получают государства Африки, некоторые азиатские страны, а также государства Латинской Америки.

Также этот сигнал был послан и окружению Владимира Путина. Всем российским чиновникам высокого уровня, всем политикам, составляющим то, что называется вертикалью власти. До сведения этих людей доведено, что глава их государства является уголовным преступником. Преступником, который разыскивается Международным уголовным судом. В связи с этим у всех чиновников, которые стоят ниже Путина, возникает повод подумать, хотят ли они и дальше работать на этот режим.