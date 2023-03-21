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Теперик: российской элите придется решить, продолжать ли ей работать на находящегося в международном розыске преступника

Павел Соболев
, журналист
Теперик: российской элите придется решить, продолжать ли ей работать на находящегося в международном розыске преступника
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  • География поездок Путина после выдачи ордера на его арест сузится еще сильнее
  • Приезд Путина в Мариуполь был призван отвлечь внимание от неудач российской армии на фронте
  • Китай заинтересован не в изоляции Путина, а в ослаблении российской экономики

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта в связи с депортацией украинских детей в Россию выдал ордер на арест Владимира Путина. О том, какой сигнал отправило это решение странам, занимающим в отношении войны в Украине нейтральную позицию, а также путинскому окружению, в студии Postimees порассуждал исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик.

- Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Едва ли такой арест сможет стать реальностью в ближайшее время, но можно ли сказать, что этот жест показал, что Путин больше не рассматривается Западом как возможный участник переговоров о прекращении огня? Равно как и переговоров о послевоенном формате отношений в мире?

- Безусловно, выдача этого ордера стала очень сильным сигналом, причем посланным сразу в двух направлениях. Во-первых, он адресован так называемым сомневающимся странам, с которыми Россия пыталась или даже до сих пор пытается наладить какое-то сотрудничество, чтобы компенсировать те потери, которые нанесены разрывом отношений со странами свободной демократии. Таким образом, этот сигнал получают государства Африки, некоторые азиатские страны, а также государства Латинской Америки.

Также этот сигнал был послан и окружению Владимира Путина. Всем российским чиновникам высокого уровня, всем политикам, составляющим то, что называется вертикалью власти. До сведения этих людей доведено, что глава их государства является уголовным преступником. Преступником, который разыскивается Международным уголовным судом. В связи с этим у всех чиновников, которые стоят ниже Путина, возникает повод подумать, хотят ли они и дальше работать на этот режим.

- Председатель Международного уголовного суда Петр Хофмански в интервью CNN сказал, что дело о преступлениях в Украине может расшириться, могут быть добавлены новые обвинения, но уже сейчас можно констатировать, что как минимум в 123 странах мира Путин не будет чувствовать себя в безопасности. Путин становится «невыездным»? Даже поездка в Таджикистан теперь будет казаться ему слишком рискованной?

- Наверное, такие страны, как Таджикистан, все-таки не решатся арестовать Владимира Путина, если он туда вдруг приедет. В то же время мы знаем, что все процессуальные дела Международного уголовного суда имеют очень долгую перспективу и не любят суеты. Однако может сложиться такая ситуация, что в России сменится власть. И эта новая власть, какой бы она ни была, может сама выдать Международному уголовному суду и Путина, и всех тех, кто к тому моменту окажется с ним в одном списке.

Путин вообще-то не любитель путешествовать, что по разным причинам стало особенно заметным в последнее время. Даже внутри России он теперь предпочитает использовать для перемещений какой-то специальный поезд. Но география его поездок, наверное, теперь еще сильнее сузится.

Только что китайский лидер пригласил Путина посетить Китай. Такой визит и сейчас выглядит вполне возможным. Перспективы же путешествий Путина в других направлениях становятся все более мутными.

- 19 марта российские государственные СМИ сообщили о поездке Путина в Мариуполь. Можно ли предполагать, что этот визит и отснятая по его «мотивам» картинка - это спонтанная реакция на новости из Гааги, потому что нанесенный по имиджу Путина удар потребовал «реабилитационных» мер? Срочно понадобилось показать населению, что лидер не деморализован, что он не боится ездить в опасные места, что несколько новых домов в Мариуполе - это подтверждение, что цели т. н. «спецоперации» выполняются?

- Поездка Путина в Мариуполь все-таки в самую первую очередь была связана с его поездкой в Крым, логистически было очень удобно организовать его приезд из Крыма в Мариуполь. Но, конечно, этой поездкой посылался сигнал прежде всего внутренней аудитории. Суть этого сигнала в том, что президент, мол, не боится посещать прифронтовые города, а также заботится о так называемых новых гражданах России.

Путин тем чаще будет появляться на экранах, чем хуже будет складываться для России ситуация на линии фронта. В военном же плане сейчас никакого массового продвижения российских войск не происходит.

Конечно, ситуация на фронте остается очень напряженной, но никто из российских генералов не может доложить Путину о каком-то крупном успехе. Путин желал выхода этой весной российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. Этого не произошло, и этого с большой долей вероятности не произойдет и в будущем.

В этой ситуации Путину нужно показывать той части российского населения, которая вокруг него сплотилась, что определенных успехов Россия добивается. Таким успехом и хотели представить те шесть-семь домов, которая Россия отстроила в Мариуполе. Визит Путина туда задумывалось преподнести населению как позитивный момент.

На кого-то такая пропаганда действительно влияет. Часть жителей России по-настоящему верит такой картинке. Большая же часть россиян сейчас, наверное, предпочитает вообще на эти темы не думать. Эти люди стараются жить обычной обывательской жизнью, пряча голову в песок и не задавая неудобных вопросов даже самим себе.

- Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Москву. Насколько решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Путина могло повлиять на программу китайского лидера в Москве? Может ли китайский лидер позволить себе полностью проигнорировать возникшую «новую ситуацию», или все-таки это событие повлияет на позицию Си Цзиньпина на его переговорах с Путиным?

- Думаю, Китай может проявлять гибкость, быстро решать, какие вопросы нужно обсуждать, какие можно отложить в сторону. Но руководство Китая, по всей видимости, имеет четкое понимание, что Россия не может быть для Пекина каким-то серьезным военным союзником. Китай скорее рассматривает Россию в качестве удобного партнера по созданию противовеса западной коалиции во главе с США. Китаю удобно так себя вести, плюс Китаю очень нравится выставлять себя на международной арене миротворцем.

Ясно, что тем самым Китай тоже занимается пропагандой. В самой же по себе миротворческой повестке ведь нет ничего плохого. Вопрос в том, кто будет обсуждать мирные инициативы, на каких условиях будет предлагаться заключать перемирие. Пока же почти все, что говорит Китай на эту тему, в большей степени созвучно с позицией Кремля.

В то же самое время очевидно, что Китай не заинтересован в эскалации конфликта. Китай заинтересован в том, чтобы Россия была ослаблена настолько, чтобы с ней можно было вести себя не как с партнером, а как с зависимой от Китая страной. Когда в России говорят, что Китай - большой и настоящий друг России, желаемое тем самым выдается за действительное.

- Китайский лидер вчера выразил в Москве уверенность в том, что россияне поддержат Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. Дежурная ли это вежливость, связанная с тем, что Путин не так давно поздравлял Си Цзиньпина с чем-то вроде пролонгации полномочий, или же этот четкий сигнал России, что Пекин продолжает считать Путина легитимным лидером, и сигнал Западу, что Китай ни в коем случае не собирается присоединяться к усугубляющейся международной изоляции Путина?

- Китай действительно не готов присоединиться к этой изоляции, но Китаю также совсем не хочется портить отношения с западными странами до такой степени, чтобы это вредило китайской экономике. Поэтому Пекин вполне может ограничиваться тем, чтобы поддерживать Путина только на словах. Посмотрим, что принесут переговоры в Москве сегодня и завтра, но пока незаметно, чтобы Китай собирался оказать России военную поддержку.

Возможно, по итогам визита будут сделаны заявления о расширении торгового сотрудничества, об увеличении объемов закупаемых энергоносителей. Китаю, повторюсь, очень удобно вести сейчас дела с Россией, и в том числе и по той причине, что Китаю удобно иметь дело с таким тоталитарным лидером, как Путин. В Пекине могут думать, что если Путина заменит кто-то другой, возможно, так легко делаться дела с Россией уже не будут.

Смотрите запись полной версии беседы!

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