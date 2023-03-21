В студии Postimees Дмитрий Теперик: как выдача ордера на арест Путина может повлиять на ход войны в Украине?

- Председатель Международного уголовного суда Петр Хофмански в интервью CNN сказал, что дело о преступлениях в Украине может расшириться, могут быть добавлены новые обвинения, но уже сейчас можно констатировать, что как минимум в 123 странах мира Путин не будет чувствовать себя в безопасности. Путин становится «невыездным»? Даже поездка в Таджикистан теперь будет казаться ему слишком рискованной?

- 19 марта российские государственные СМИ сообщили о поездке Путина в Мариуполь. Можно ли предполагать, что этот визит и отснятая по его «мотивам» картинка - это спонтанная реакция на новости из Гааги, потому что нанесенный по имиджу Путина удар потребовал «реабилитационных» мер? Срочно понадобилось показать населению, что лидер не деморализован, что он не боится ездить в опасные места, что несколько новых домов в Мариуполе - это подтверждение, что цели т. н. «спецоперации» выполняются?

- Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Москву. Насколько решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина могло повлиять на программу китайского лидера в Москве? Может ли китайский лидер позволить себе полностью проигнорировать возникшую «новую ситуацию», или все-таки это событие повлияет на позицию Си Цзиньпина на его переговорах с Путиным?