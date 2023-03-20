Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) в понедельник, 20 марта, подал в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) ходатайство о выдаче разрешения на строительство проекта ELWIND в морской зоне эстонско-латвийского морского ветропарка, говорится в пресс-релизе KIK.
ЧТО ЭТО НАМ ДАСТ? ⟩ Государство ходатайствует о выдаче разрешения на строительство эстонско-латвийского морского ветропарка
Начав процедуру получения разрешения на строительство, TTJA инициирует оценку воздействия на окружающую среду, в ходе которой в департаменте закажут экологические исследования, необходимые для составления бюджета проекта.
«Для достижения климатической нейтральности и повышения надежности поставок нам необходимо производить значительно больше возобновляемой электроэнергии, чем раньше, и учитывать рост потребления электроэнергии в будущем. Поэтому оффшорные ветряные электростанции имеют важное значение для Эстонии, и очень радует то, что проект ELWIND, разработанный государством, перейдет на следующий этап, делая нас на шаг ближе к обеспечению более стабильного будущего при помощи местных, более дешевых и экологически чистых методов производства энергии», - заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
В ходатайстве государство просит предоставить ему право на строительство ветропарка ELWIND мощностью до 1000 МВт на морской территории Эстонии. Морская территория, на которую распространяется ходатайство, составляет 194,11 км2 , а ближайшая к Сааремаа точка остается на расстоянии более десяти километров от острова. В зависимости от окончательных масштабов проекта и выбора типа ветряных турбин, на этой территории будут работать 20-50 современных оффшорных ветряных турбин.
Согласно ходатайству, государство также хочет присоединиться к подготовке разработки проекта постройки подстанции магистральной сети мощностью 330 кВ в Ляэне-Сааремаа.
«Сейчас на Сааремаа нет сети с напряжением 330 кВТ, но министерство уточнило для Elering, каковы ожидания собственника, и определило задание при первой же возможности начать планирование сетевого соединения мощностью 300 кВт, чтобы подготовиться к утвержденному в Генеральным плане развития морской зоны Эстонии подключению к эстонской энергосистеме морских ветропарков, которые будут построены в зонах развития морской ветроэнергетики», - объяснил руководитель проекта ELWIND Тынн Тувикене.
По его словам, Elering составил список технических условий для подключения планируемого морского ветропарка ELWIND на территории Эстонии к основной сети, в которыхом среди прочего, также описаны инвестиции, необходимые для создания такой соединительной единицы на Сааремаа.
В рамках этого проекта правительства Эстонии и Латвии проведут необходимые подготовительные работы на обозначенных участках, а затем объявят тендер на строительство.
Согласно исследованиям и анализам, проведенным в Эстонии, подходящей территорией для развития является морская зона к западу от Сырве, где есть хорошие условия для производства ветряной энергии. В морской зоне Латвии территория для строительства ветряной электростанции планируемого совместного проекта расположена вдали от побережья в районе Курземе между Лиепаей и Вентспилсом.
С помощью проекта Эстония и Латвия хотят помочь ускорить зеленый поворот, поощряя выход возобновляемой энергии на рынок. Это, в свою очередь, поможет стабилизировать и сделать более доступными цены на электроэнергию во всем регионе, повысить надежность снабжения стран и укрепить энергетическую безопасность.
Гибридное решение проекта, при котором производство энергии ветра происходит одновременно в морских зонах Эстонии и Латвии, а также то, что вырабатываемая электроэнергия может подаваться в электросети обеих стран в зависимости от рыночных условий, делает ELWIND уникальным проектом, способствующим энергетической независимости в регионах.
Основываясь на модели экономических выгод морского пространства, разработанной в рамках плана развития морской зоны Эстонии, реализация проекта ELWIND принесет государству Эстонии доход в размере 50-100 миллионов евро в год и создаст от 70 до 100 непосредственных долгосрочных рабочих мест, в дополнение к тысячам рабочих мест в Эстонии и Европе в сфере производства и установки компонентов ветропарка.
Проект ELWIND реализуется Министерством экономики и коммуникаций, Министерством экономики Латвии, Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) и Латвийским агентством инвестиций и развития.
Более подробную информацию о проекте эстонско-латвийского морского ветропарка доступна на веб-сайте ELWIND.