ЧТО ЭТО НАМ ДАСТ? ⟩ Государство ходатайствует о выдаче разрешения на строительство эстонско-латвийского морского ветропарка

Начав процедуру получения разрешения на строительство, TTJA инициирует оценку воздействия на окружающую среду, в ходе которой в департаменте закажут экологические исследования, необходимые для составления бюджета проекта.

«Для достижения климатической нейтральности и повышения надежности поставок нам необходимо производить значительно больше возобновляемой электроэнергии, чем раньше, и учитывать рост потребления электроэнергии в будущем. Поэтому оффшорные ветряные электростанции имеют важное значение для Эстонии, и очень радует то, что проект ELWIND, разработанный государством, перейдет на следующий этап, делая нас на шаг ближе к обеспечению более стабильного будущего при помощи местных, более дешевых и экологически чистых методов производства энергии», - заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

В ходатайстве государство просит предоставить ему право на строительство ветропарка ELWIND мощностью до 1000 МВт на морской территории Эстонии. Морская территория, на которую распространяется ходатайство, составляет 194,11 км2 , а ближайшая к Сааремаа точка остается на расстоянии более десяти километров от острова. В зависимости от окончательных масштабов проекта и выбора типа ветряных турбин, на этой территории будут работать 20-50 современных оффшорных ветряных турбин.

Согласно ходатайству, государство также хочет присоединиться к подготовке разработки проекта постройки подстанции магистральной сети мощностью 330 кВ в Ляэне-Сааремаа.