Во вторник будет ясная весенняя погода

Днем ясная или малооблачная погода без осадков, вечером начиная с запада страны облачность уплотнится, на островах дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/с, вечером юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла, днем - от 2 до 8 градусов тепла.