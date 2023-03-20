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Во вторник будет ясная весенняя погода

BNS
Во вторник будет ясная весенняя погода
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, на востоке страны до полуночи будет облачнее, местами возможны небольшие дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. На дорогах велика опасность гололедицы.

Днем ясная или малооблачная погода без осадков, вечером начиная с запада страны облачность уплотнится, на островах дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/с, вечером юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла, днем - от 2 до 8 градусов тепла.

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