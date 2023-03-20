Расписание поездов изменится на следующей неделе

«Eesti Raudtee снова начинает ремонтные работы между Тапа и Аэгвийду, в результате чего одна из двух дорог на этом участке будет закрыта. Поэтому придется изменить и расписание движения поездов», - сказал Ронни Конго, менеджер по продажам компании Elron.

Помимо изменения времени, поезда на линиях Тарту, Нарва и Раквере будут ходить немного дольше, чем раньше, из-за ограничений скорости.

«Мы понимаем, что работа Eesti Raudtee доставляет неудобства и нашим пассажирам. Мы постарались сохранить максимально удобное для пассажиров время отправления, но понятно, что наши возможности крайне ограничены, так как один маршрут больше не может быть использован. Однако хорошая новость заключается в том, что благодаря работе, которую мы проводим сейчас, в будущем поезда смогут ходить еще быстрее», - добавил Конго.

Компания Elron просит пассажиров проверить новое время отправления.