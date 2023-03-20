Галерея ⟩ В Таллинн прибыл эсминец США

«Приветствуем наших добрых союзников из Соединенных Штатов. Мы продолжили развивать сотрудничество в этом году, подобные визиты являются его неотъемлемой частью», – отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

Корабль зашел в эстонский порт для пополнения запасов и подготовки выполнения последующих задач. Также экипаж поможет в реализации благотворительных проектов посольства США в Эстонии, сообщила BNS пресс-служба Сил обороны.

«Мы рады посетить Эстонию, а также внести свой вклад в развитие отношений с нашим ключевым союзником, – сказал командир USS Porter капитан-лейтенант Джо Гамильтон. – Экипаж получил прекрасную возможность для знакомства с культурой Эстонии и общения с жителями Таллинна».

Охрану американского корабля в гавани и на рейде осуществляют сторожевые катера ВМС Эстонии EML Risto и EML Roland. Помимо этого, на протяжении визита к экипажу прикомандированы офицеры запаса Морского дивизиона Таллиннской дружины Кайтселийта.